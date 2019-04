No es que el aula, los espacios institucionales y los diseñados para el edificio escolar no estén en un contexto auténtico, sino que la formación de los alumnos en el medio real supera todo ámbito destinado a la educación y lo trasciende. Por ende el profesional de la educación está compelido en su mismo carácter a volcarse a los ámbitos sociales y naturales propios al desenvolvimiento de la realidad y a crear espacios propios para la investigación, el ocio, el trabajo y la producción de conocimientos.



Desde que comenzamos a concretar importantes antecedentes a partir de 1998 con la creación de un CENS, impulsado por alumnos en calidad de ciudadanos, jóvenes del Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano del departamento Rawson fueron adherentes al proyecto que los tuvo por protagonistas. Finalmente, en este nuevo ciclo lectivo 2019 vemos en concreto que luego de 21 años, como enseñante en esta forma de educar, desde la escuela hacia la comunidad, se define normativamente la Resolución dictada por el Ministerio de Educación N¦ 1820-ME- 05-04-2017 que confirma esta metodología de aprendizaje, desde su diseño año 2013. Así, los nuevos métodos que se impulsan desde el Ministerio de Educación de la Nación para el ejercicio profesional del profesor, vienen a ratificar lo realizado todos estos años sobre las actividades extraescolares y extra áulicas "afuera del establecimiento escolar'' en favor al desarrollo de la capacidad de gestión del joven que siendo alumno y en un marco de libertad responsable ejerce su autonomía pedagógica.



El estudiante avanza al medio real y crea una óptima situación de competitividad resolviendo conflictos entre metas, objetivos y fines. Así se prepara para un mundo que cada vez más le propone un desafiante pero sano enfrentamiento con el medio social y natural.



De esta manera hemos ejecutado un programa desde mi personal propuesta fundado en el particular interés del joven alumno, que comprometido como ciudadano y de propia voluntad, viene transfiriendo al entorno en el que desarrolla su vida. El mismo, diseñado como contenido transversal para el ámbito de la educación no formal e informal pertenece al SEA (Sistema Educativo Alterno). "Este sistema tiene la particularidad, de patentizar el hecho educativo no como proceso sino como resultado pues se fundamenta en las observaciones concretas del hecho educativo mismo; no en cómo se llega a él sino en la identificación del hecho en sí. Con la creación del SEA hemos incorporado en la enseñanza la competencia del alumno docente "en calidad de ciudadano''. (Diario de Cuyo -"Nuevo sistema educativo" - Realidad, 16-06-2016- Correa D'Amico). El programa, aplicado desde el año 1998 tiene un despliegue en tres fases: La primera: Concretada, con la elaboración suficiente de antecedentes hasta el 2018. La segunda: Concretada, creación del Consejo Comunitario Escolar en el CENS Rivadavia, el primero de nuestra Provincia y en el País. La tercera fase: De extensión actual; vigencia de la personería jurídica en estado de Asamblea Permanente, con jóvenes alumnos y mayores representantes en calidad de ciudadanos de distintos departamentos de San Juan.



Las actividades continúan con intervención comunitaria, clases públicas, video imagen y documentales, emisión radial, formación artística, profesorados, etc.





Por el Prof. Mario Correa D'Amico

Filósofo y pedagogo, profesional de la educación con doctorado y especialización en el Área.