Lionel Messi es una de las pocas figuras influyentes que merece estar en la lista de Time.



Mucha gente en América latina está celebrando que la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo incluya a siete latinoamericanos. Pero a mí esa lista me parece deprimente: perpetúa la visión de que la región sólo puede producir buenos futbolistas, artistas y presidentes de izquierda. En cambio, la lista de la revista no incluye ni un solo innovador tecnológico, líder empresarial, científico, médico o académico latinoamericano. Es como si América latina fuera solamente una cuna de deportistas, artistas y dirigentes sociales. Los siete latinoamericanos que figuran en la nueva lista de Time, publicada el 13 de abril, son el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva, el presidente de Colombia Gustavo Petro, la actriz mexicana Salma Hayek, el actor chileno Pedro Pascal, la actriz dominicana-estadounidense Zoe Saldaña, el campeón de fútbol argentino Lionel Messi y la activista social mexicana María Herrera Magdaleno. No tengo ningún problema con que Messi figure en esa lista. Al contrario: es mucho más conocido internacionalmente que la mayoría de quienes figuran en el listado. Yo acabo de regresar de unas vacaciones en India y Bután, y me encontré con hinchas de Messi en los lugares más remotos del Himalaya. Cuando me resultaba difícil entablar una conversación con los lugareños, les decía las palabras mágicas: "Yo nací en Argentina, ¡la tierra de Messi!". Y, santo remedio, todos se entusiasmaban y coreaban: "¡Messi! ¡Messi!". Pero la selección de la revista de varios de los otros latinoamericanos en la lista es un tanto cuestionable.

"Time debería haber incluido al menos un innovador tecnológico o social latinoamericano de los muchos que están triunfando internacionalmente."

¿Ustedes creen realmente que Lula es una de las personas más influyentes del mundo? Tan solo en los últimos días, Lula pidió que Ucrania acepte la ocupación rusa de Crimea y propuso que Brasil y China creen una moneda para reemplazar al dólar. No conozco muchos expertos que tomen muy en serio sus propuestas. Y Petro, ¿es realmente una figura mundial? Lo dudo seriamente. Su plan inicial de suspender nuevos proyectos petroleros le valió los aplausos de los ambientalistas, pero fuera de eso no le está yendo bien ni en su propio país. Su nivel de aprobación en Colombia cayó del 56% cuando asumió el año pasado al 40% hoy. En cuanto a los demás latinoamericanos, mis aplausos para ellos. Pero la lista de la revista Time debería haber incluido a innovadores tecnológicos como el guatemalteco Luis Von Ahn. Es el fundador de Captcha, las cajitas con letras y letras distorsionadas que usamos para evitar que los robots entren en las páginas de internet, y de Duolingo, probablemente la plataforma de aprendizaje de idiomas más grande del mundo, con más de 500 millones de usuarios que estudian más de 100 idiomas. La lista también podría haber incluido al chileno Eduardo della Maggiora, cuya plataforma Betterfly.com premia a las personas por hacer ejercicio y meditar, con el dinero que le pagan más de 3.000 empresas.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald