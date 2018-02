La obra social nacional PAMI, se queda con más de $1.200 de los $1.400 que aportan los jubilados que optan por seguir en otra prestadora. Eso impacta en los afiliados, que tienen que pagar dos veces por el servicio. Por tal motivo, la mutual Jerárquicos Salud salió a reclamar un cambio en la distribución de los fondos que percibe el PAMI, porque la obra social estatal se queda con gran parte de los fondos que aportan los jubilados a los que no les presta servicios.



En la actualidad, Jerárquicos Salud atiende a unos 10 mil jubilados en todo el país. Sin embargo tiene una proyección de alto crecimiento. Somos una mutual que también atiende a quienes se jubilan.



Cuando se está activo y se tiene más de 10 años con nosotros, cuando se jubila, se puede optar por seguir siendo atendido por nuestra obra social. Cuando la persona se queda, hace un aporte de 1.400 ó 1.500 pesos de su jubilación. Es decir, que cobra su haber y al menos 1.400 pesos se van al PAMI. Pero el PAMI no lo atiende. Lo que hace es entregarle a la obra social que sí lo atiende, en este caso nosotros, 192 pesos. Como esa plata no alcanza para nada, al jubilado nosotros le cobramos 1.000 ó 1.100 pesos adicionales para seguir dándole un buen servicio. Es decir, la gente tiene que pagar dos veces y el PAMI se queda con la plata sin prestar ningún servicio.



Esos 192 pesos que la obra social nacional distribuye por cada jubilado están fijos desde 2013, a pesar de que desde entonces los jubilados han cobrado una decena de aumentos.



Además de que los 192 pesos están fijos, en junio y diciembre se cobra el aguinaldo pero esos fondos quedan íntegros para el PAMI. Es una desigualdad increíble. También hay un perjuicio claro para los que están como asalariados: todos los meses se aporta el 5% que integran los aportes de los empleados en un 3% y de los empleadores en un 2 por ciento. Esa plata debe ir al PAMI cuando la persona se jubila. Pero cuando esto sucede, esa plata no va a Jerárquicos y los aportes entonces se perdieron.



No hubo ninguna respuesta, pese a los intentos que hemos hecho por tener contactos con funcionarios del Gobierno nacional. No tenemos ningún amigo político. Hicimos un planteo y nos contestaron que tenemos que ir a Anses. La respuesta ahí es que se trata de una ley y que solamente se puede cambiar en el Congreso. Es insólito lo que ocurre: la prestación la damos nosotros y la plata la cobra el PAMI. Sé que todo es muy difícil, pero nadie nos contesta. Enviamos una nota al Ministerio de Trabajo y no nos contestaron nunca. El ministro de Salud tampoco nos contestó. Esa situación se repite en las otras mutuales y otras obras sociales.



El planteo apunta a que haya una actualización de los montos, que el 5% que aportan los activos vaya después a las obras sociales que terminan eligiendo para cuando se jubilan y que también se hagan aportes a partir de los aguinaldos. De esa forma se reforzarían las mutuales y, además, se evitarían más descuentos a los jubilados.



Por Juan Sagardía, Presidente Jerárquicos Salud