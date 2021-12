Distintos analistas económicos opinan sobre el futuro de la economía de Argentina en momentos en que el país conversa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar una deuda de unos 45.000 millones de dólares. El mercado espera la presentación ante el Congreso del presupuesto 2022 y de un demorado un plan económico "plurianual" en medio de presiones cambiarias, alta inflación y elevado déficit fiscal.



* ACORDAR CON EL FONDO. "Esta es condición necesaria pero no suficiente para reducir la incertidumbre, brindar un horizonte a la economía y, de ser exitoso, distender la restricción externa'', estimó la consultora Equilibra. "Pero advertimos también que ordenar la economía implica ajustes fiscales, monetarios, cambiarios y tarifarios que, en el corto plazo, frenarían la demanda interna y mantendrían la inflación arriba del 50% anual", agregó.



* PLAZOS. "Considerando plazos realistas, la aprobación del Congreso Argentino se demoraría algunas semanas más y la ratificación por parte del Directorio del FMI podría ocurrir a mediados de febrero'', estimó Delphos Investment.



* LOGRAR ACUERDO. "Es muy importante que Argentina logre un acuerdo con el Fondo en los próximos meses y que pueda hacer lo que se llama el "rollover" de la deuda y evitar ese foco de crisis'', dijo en declaraciones radiales el exviceministro de Economía Sebastián Galiani. "Del programa con el Fondo mucho no se espera en términos de cambios estructurales, pero podría contribuir a cerrar el déficit fiscal y eso también contribuiría a la solución del problema que está enfrentando", añadió.



* CUADRO DESAFIANTE. "El cuadro de la política fiscal para 2022 luce desafiante: la mejora en 2021 fue significativa, pero apuntalada por efectos que no estarán en 2022. Esto deja un déficit inercial mayor al registrado este año, pero lo más preocupante es que si bien luce manejable, existen espacios acotados para actuar", señaló la consultora Ecolatina.



* SUBSIDIOS. "El Gobierno debería enfocarse en el tema subsidios", dijo el analista financiero Javier Timerman en declaraciones radiales. "Es ahí donde yo creo que puede haber un ahorro importante y que los inversores vean realmente que hay un cambio de actitud respecto a la capacidad del Gobierno de buscar financiamiento, no solo a través de la emisión, no sólo a través del mercado de capitales, sino también mediante la reducción de su propio gasto", acotó.



* INFLACIÓN. "Una aceleración abrupta de la tasa de inflación es la "Espada de Damocles" que se cierne sobre la recuperación del nivel de actividad, dado el efecto contractivo que tendría sobre la demanda agregada. A su vez, esa amenaza se incuba en la trayectoria ascendente de la deuda pública", dijo la Fundación Mediterránea.



* DATOS. "La inflación de noviembre fue de 2,9% mensual y registró un crecimiento interanual de 46,7% (...) La inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 3,3%, marcando un aumento de 48,5% anual. La inflación general acumulada (en 2021) fue de 41,6%", señaló la consultora Orlando Ferreres & Asociados en su estimación de precios minoristas.

Por Walter Bianchi y Nicolás Misculin

Agencia Reuters