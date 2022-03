Desde que comenzaron los enfrentamientos, entre Rusia y Ucrania, con las consecuencias del desplazamiento de cientos de familias hacia países vecinos, caso a Polonia, huyendo de la guerra y el rápido avance de las tropas del Kremlin, en el amplio territorio Ucraniano, las fuerzas rusas han ampliado su expansión en la zona del Dombas hasta la península de Crimea, en el mar Negro. Han tenido un fuerte posicionamiento en el lugar y en el resto del territorio, el avance ha sido muy lento, inclusive hasta la puerta de Kiev.



Toda la zona este de Ucrania hasta el sur, tiene riquezas importantes en minerales y agrícolas y representa el 15 % total del territorio. A su vez, las tropas rusas tomaron el control de una planta nuclear de Zaporiyia, la cual es la más grande de su tipo que hay en Europa. De norte a sur, el territorio Ucraniano lo divide el río Dnieper, que pasa por el norte en Chernobyl, bordea la zona este del Donbass y llega hasta la ciudad de Jerson en la península de Crimea al sur. Esta última ciudad se encuentra en la desembocadura del río a solo 300 kilómetros de Odessa, sobre el mar Negro.



POSIBLE MEDIACIÓN

A lo largo del desarrollo del conflicto, han sido varios los actores internacionales que se han ofrecido para mediar en esta situación, entre ellos Macron Presidente de Francia, el Primer Ministro Israelí Naftali Bennet, el presidente Chino Ji Xinping, El Papa Francisco, y por estas horas a aparecido un nuevo actor el presidente de Turquía Tayypi Erdogan. Mientras que en forma paralela y muy lenta hay conversaciones de paz, entre Rusia y Ucrania, en el territorio de Bielorrusia. Rusia parecería empezar a mostrar sus intenciones para llegar a un acuerdo de paz, y sería que le reconozcan la anexión de la península de Crimea, tomada en el año 2014, y, los enclaves separatistas como Luhansk y Donotsk ubicada en la zona del Dombas.



RECUPERAR TERRENO EN EL CÁUCASO

Desde que Vladimir Putin llegó al poder en el año 1999, la estrategia de anexar territorios a la Federación Rusa ha sido una constante. Chechenia, una república en el suroeste de Rusia que en la década del 90, caída la ex Unión Soviética (1991) y el deseo de independencia de los chechenos. Para ese año, el político Dzhokhar Dudayev, quien había sido general de la Fuerza Aérea soviética, llevó a cabo un golpe de Estado contra el gobierno comunista local. Luego hubo una rebelión y en 1994 Rusia envió unos 40.000 soldados para detener la rebelión y al año siguiente Grozny, la capital de Chechenia, cayó en poder de los rusos. Chechenia tiene riquezas en petróleo, madera, mármol y tierras fértiles.



Luego vino el conflicto en Georgia que al convertirse en un país independiente, Abjasia, que está ubicada al noroeste y dentro del territorio Georgiano, se declaró una república autónoma. Pero rápidamente comenzaron los choques entre los abjasios de etnia georgiana y los abjasios de etnia abjasia, hasta que en julio de 1992 la república declaró unilateralmente su independencia. Luego se produjo la guerra que duró dos años entre Georgia y los abjasios (que contaron con el apoyo de paramilitares rusos). La guerra se reactivó entre 2006 y 2008. Hasta que en agosto de 2008, Rusia se convirtió en el primer país que reconoció la independencia de Abjasia. Este país tiene una importancia estratégica y su principal riqueza es su costa y las aguas adyacentes. Con esta anexión Rusia incrementa su presencia en el Mar Negro.



Inmediatamente Osetia del Sur, en Georgia, se declaró unida a Osetia del Norte, que quedó dentro de Rusia y comenzó la guerra civil en el sur. Mientras Georgia recibió el apoyo de Estados Unidos, Osetia del Sur recibió el respaldo de Rusia.



Finalmente, en 2008, Rusia se convirtió en el primer país en reconocer la independencia de Osetia del Sur. Por esa zona pasa el segundo oleoducto más largo del mundo, Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC), también pasan el oleoducto Bakú-Suspsa, unas tuberías soviéticas renovadas, así como el gasoducto Bakú-Tbilisi-Erzurum (con capacidad de 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año).



UN CONFLICTO CONGELADO EN EL TIEMPO

La situación en Transnistria, ubicada entre Ucrania y Moldavia es muy distinta a lo de las otras repúblicas ocupadas por Rusia. Aún este último país no ha reconocido su independencia, que lo hizo de Moldavia a mediados de los 90, pero mantiene allí apostados unos 1.700 efectivos que controlan el arsenal militar. Estallaron las tensiones entre el gobierno moldavo y las autoridades de esta región separatista, lo que llevó a un año de guerra. El alto el fuego fue acordado entre Moldavia, Rusia y las autoridades separatistas de Transnistria, y crearon una unidad territorial autónoma con un estatus jurídico especial. Dentro de este país se encuentra un importante arsenal de armas de la ex URSS y custodiado por el ejército ruso.

Asedio ruso a Kiev

Al menos seis personas murieron en un bombardeo en un centro comercial de Kiev entre anoche y esta madrugada, en momentos en que las fuerzas rusas intentan rodear la capital ucraniana en el vigésimo sexto día de la invasión. Seis cuerpos yacían hoy fuera del centro comercial Retroville, en el noroeste de Kiev, según constató un periodista de la agencia de noticias AFP.



Mayor actividad naval rusa en el mar Negro

Estados Unidos detectó un aumento de la actividad naval rusa en el mar Negro, desde donde ataca con artillería la ciudad portuaria de Odesa, en Ucrania, dijo en las últimas horas un funcionario de alto rango del Pentágono. La fuente destacó en una llamada con periodistas que los rusos disponen de "poco más de una docena de barcos de guerra, embarcaciones de combate anfibias de diferentes clases y tamaños, buques de superficie, barcos buscaminas y patrulleros, que han colocado en el norte del mar Negro". En ese sentido, el funcionario dijo que algunos de los ataques de artillería contra Odesa son resultado de las actividades de esa flota rusa, "sobre todo de las embarcaciones de combate anfibias". No obstante, subrayó que esto no significa que vaya a haber un asalto anfibio inminente contra esa localidad.



La UE dividida sobre Rusia

La Unión Europea debería profundizar en las sanciones a Rusia para centrarse en su lucrativo sector energético, afirmaron los ministros de Asuntos Exteriores de Lituania e Irlanda, en el inicio de una oleada diplomática sobre cómo castigar a Moscú por su invasión de Ucrania. La Unión Europea (UE) y sus aliados ya han impuesto un abanico de medidas contra Rusia, incluida la congelación de los activos de su banco central. El asedio y bombardeo del puerto de Mariúpol por parte de Rusia, que el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, calificó de "crimen de guerra masivo", está aumentando la presión para que se tomen medidas. Pero atacar el petróleo ruso, como han hecho Estados Unidos y Reino Unido, es una opción que divide a los 27 miembros de la UE, que depende de Rusia para el 40% de su gas. Algunos argumentaron el lunes que la UE ya no puede evitar esa medida.





Espionaje y conspiración

El mundo de la conspiración y el espionaje son las primeras armas que entran en acción antes de ir a las armas de fuego en el campo de batalla. Lo que se puede ver ahora en esta invasión de Rusia sobre Ucrania, quizás tuvo un momento crucial en 2004 cuando unas gotitas de dioxina en la copa del por entonces candidato pro ruso Partido de las Regiones, Viktor Yuschenko, tuvo dolores brutales en su espalda , mientras la cara se le desfiguraba. Los autores de ese envenenamiento fueron agentes secretos de SBU, heredero ucraniano de la KGB. Las dioxinas son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada "docena sucia": un grupo de productos químicos peligrosos que forman parte de los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP). La experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. El alto grado de síntesis que requiere esos niveles de dioxina sólo podía ser producido en Rusia, según el fiscal General Alexsander Medvedko. Eso fue lo que el gobierno pro ruso hizo poner en la copa del candidato antirruso, aquella noche de setiembre de 2004.

Aún enfermo por la dioxina, Yuschenko venció en las urnas a Yanukovich. Pero la no enclatura pro rusa hizo un fraude que hizo estallar la "Revolución naranja".

(Fuente: Noticias)

Por Lic. Francisco Rodríguez

Politólogo