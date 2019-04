Integrantes de la comunidad mapuche en su ámbito natural.

Ayer fue recordado el "Día Panamericano del Indio", en distinción y homenaje a todos los pueblos originarios-nativos de América. Esta recordación tiene su origen cuando se realizó en México, en el estado de Michoacán, el "Primer Congreso Indigenista Interamericano". El significativo encuentro se efectuó durante el mes de abril de 1940, y fue promovido por el mismo estado mexicano, siendo presidente Lázaro Cárdenas, descendiente de aborígenes mexicanos. A la reunión asistieron importantes científicos sociales, como antropólogos, sociólogos e historiadores de casi la totalidad de América, incluso de Europa, pero lo más importante y como era obvio se hicieron presentes por expresa invitación, los representantes indígenas de diversos países, especialmente de aquellos estados multiétnicos, la mayoría de ellos procedentes de América latina.



El estudioso Chantal Barre apunta que las principales conclusiones de este congreso fueron: recomendar la rectificación de la división política y administrativa de las áreas habitadas por los indígenas; la puesta en marcha en cada país de oficinas especiales encargadas de resolver asuntos de los pueblos nativos, el reconocimiento de la personería jurídica de las diversas comunidades, tales como los "ayllus", las "parcialidades" y las "reservaciones" y por último tratar de integrar a cada comunidad a la vida nacional de cada país. Igualmente una importante medida del congreso fue la creación del Instituto Indigenista Interamericano con sede en México, con importantes facultades y poderes. A partir de entonces comenzaron a realizarse de manera metódica reuniones y encuentros en los que se trató las cuestiones indígenas, lo cual no significa que con anterioridad a 1940 no se tuviera en cuenta dicha problemática. Cabe acotar que a este congreso nuestro país envió representantes pero en calidad de observadores, no obstante transcurridos 5 años, el Poder Ejecutivo Nacional firmó un decreto con las rúbricas de Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón a través del cual Argentina adhirió a esta significativa fecha.



En relación a la problemática indígena en nuestro país, es pertinente decir que actualmente existen aproximadamente 14 grupos étnicos: el toba, pilagá, wichí, mocoví, guaraní, chiriguano, kolla, mapuche, entre otros.



En total, suman casi 500.000 indígenas. La política de estado con respecto a estos grupos ha fluctuado históricamente desde la reprimenda al paternalismo, aunque la actitud más frecuente ha sido la indiferencia. No obstante en estas últimas décadas nos encontramos con algunas medidas -aún insuficientes- que tienden a superar la triste situación económica y social que padecen los indígenas. En 1984 se aprobó la Ley de Protección del Indígena, siendo uno de sus autores Fernando de la Rúa. En la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75, inciso 17, se establece "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos". También en el año 2000 Argentina ha ratificado un convenio con la OIT, por el cual nuestra nación reconoce a sus pueblos originarios.