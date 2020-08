Marcelo Frías, exciclista sanjuanino que inscribió su nombre como ganador de la Doble Calingasta, una de las carreras clásicas del calendario rutero sanjuanino.



La llamada telefónica de un amigo, Jaime Gili, me trajo de golpe un recuerdo de juventud, que se me hizo vivo como si fuese hoy. La motivó una nota de DIARIO DE CUYO al exciclista Marcelo Frías, en su momento doble ganador de la "Doble Calingasta", en la década de 1970. Frías mostraba con orgullo la camiseta con la que ganó por primera vez la "clásica de las clásicas", conteniendo la publicidad de su sponsor, "Gili Electricidad". La emoción de Jaime, fue acompañada por un ejercicio de la memoria que se hizo intenso, con relación a los ciclistas que representaban, aparte de su club, a tal o cual comercio. Conversando con el mítico dirigente de La Bebida, Emilio Bortolozzi, coincidimos que en esos años las carreras conservaban la intriga sobre el posible ganador, hasta metros antes de la llegada. El cambio en la general podía generarse en cualquier momento, porque las dotes de cada ciclista tenían un peso individual mucho más notorio que hoy. En la actualidad, si un ciclista, normalmente apoyado por una decena de compañeros, alcanza una luz de segundos en las etapas decisivas, es muy difícil arrancarle la victoria. También es cierto que no había carreras de tantas etapas, como la vuelta de San Juan, por ejemplo, que insume más de una semana de competencia y la composición numérica de cada equipo tiene un peso significativo. En aquel tiempo, había equipos de pocos hombres, algunos de dos solamente, como el de "Maravilla" compuesto por Arturo Orlando Bustos y el "Payo" Matesevach. Varios largaban solos. De modo que la incógnita sobre el ganador se mantenía hasta el último momento. Y en el caso de la Calingasta, el cordón humano era tupido desde el Cerro Blanco hasta el velódromo, y el "pico" de aficionados se concentraba en la Esquina Colorada. Esto fue percibido por los agentes de publicidad, y los comercios más notorios de San Juan comenzaron a apoyar el ciclismo, porque la popularidad estaba asegurada, más el apoyo de la prensa escrita y radial, que aseguraban la propalación. Con el apoyo del señor Bortolozzi pudimos memorar algunos de aquellos equipos, los que además tenían un apodo que los distinguía. Sin que pretenda ser un orden de prelación, y pidiendo licencia por los seguros errores y omisiones, recordamos los famosos "Bichos Verdes de GEA", que integraron entre otros y en distintas temporadas, Marcelo e Hipólito Chancay, Marcelo Frías, Aurelio Femenía y el "Pollo" Fernández. "Las palomas blancas de Hilario Elorza", con Luciano Ozán, el "Topo Gigio" Recabarren, entre otros. "Cicles Byby" con Luis Espinoza, Armando Guerrero e Ignacio Gaitán. Los "diablos de Montilla", con Moisés Carrizo y el "Pava" Fuentes. "Vinos Maravilla", del "Payo", "Cacho" Bustos y también Marcelo Chancay. "Carnes Fermín Gómez", con el "Cacho" Bustos y el gran mediaguino Héctor Andrés Segovia. "Zunino Máquinas", con Eduardo Bustos, el "Payo" y Luis Espinoza. Los "Tres Mosqueteros", con Juan Carlos Ruarte, Roberto Bernard y Juan Domingo Jácamo. Para "La Continental" corrió Vicente Chancay y para "Emporio Económico", el "Payo", que como otros ciclistas, corrió para varios equipos. Este listado es producto únicamente de la memoria, y hemos tratado de patentizar aquellos años de oro del ciclismo sanjuanino, sus grandes equipos y corredores que animaron el calendario rutero.

Por Orlando Navarro

Periodista