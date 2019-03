Gonzalo Tellechea, triatlonista

Por Mercedes Gatica

"Los Nómades Hostel'' Chubut - Puerto Madryn



Con motivo de los Juegos Nacionales Argentinos de Playa 2019, donde mi ciudad, Puerto Madryn, fue sede de la última edición; nos tocó alojar en nuestro hostel, una delegación de deportistas de la provincia de San Juan. Recibimos chicos de varias disciplinas como fútbol masculino y femenino, rugby masculino, vóley femenino, triatlón, entre otros. Los que me conocen saben que yo no soy una persona que le interesen los deportes, por lo tanto desconocía por completo si ellos eran buenos o no en lo que hacían. Sólo me preocupaba que estén cómodos y que el hostel pueda cubrir todas sus necesidades, ya que para nosotros era la primera vez que recibíamos un grupo tan grande. Con el correr de las horas, uno los va conociendo, escucha lo que dicen, si van bien en las competencias o no, quienes pasaron a la siguiente etapa, como en cualquier competencia deportiva. Así fue que escuchamos que el primer día, el muchacho que participaba en triatlón había ganado el puesto número 1 en su disciplina. Pero no sólo eso, sino que por varios comentarios pudimos oír que la gente quería sacarse fotos con el ganador en cuestión. Lo que me llevó a googlear el nombre del deportista. Para mi sorpresa descubrí que era el Campeón Argentino de Triatlón 2018. Ganador en reiteradas oportunidades del premio al mejor deportista en triatlón de su provincia, años 2009, 2012, 2018. Y, puesto Nº 38 en los Juegos Olímpicos 2012. Automáticamente pensé, este chico no debería hospedarse con nosotros. No desmerezco lo que tengo, al contrario, para nosotros es un orgullo tener el hostel; pero sabemos que no es el tipo de alojamiento estrella que un deportista de profesión necesita para descansar. Lo que me llevó a seguir pensando, ¿por qué somos así los argentinos? ¿Por qué sus compañeros, en lugar de sentarse a hablar con él y preguntarle cómo llegó hasta dónde está, se sentaban indiferentes a criticarlo desde lejos? ¿Por qué su provincia, que le otorgó premios en 3 ocasiones diferentes (tal vez más), no se ocupó de que su atleta tenga las mejores comodidades? Pensé, "está bien, no hay que hacer diferencia con el resto''. Pero entonces repensé y me dije "sí, si hay que hacer la diferencia, porque la diferencia es el reconocimiento por tanto esfuerzo, porque el reconocimiento es el premio a la lucha, y porque los premios incentivan al resto a seguir progresando''. Entonces sí, definitivamente sí, creo que Gonzalo Tellechea, a pesar de su humildad, y de no habernos hecho sentir en ningún momento que él era merecedor de algo mejor, merecía hospedarse en el mejor hotel de la ciudad. La gente que no está interesada en el deporte, como yo, sólo podemos reconocer a los deportistas mundialmente famosos. Y eso está bien, es así. Pero las ciudades, las provincias y la Nación deberían reconocer a sus deportistas y honrarles su esfuerzo. Con un gesto tan pequeño como un hospedaje con más estrellas en su cartel.