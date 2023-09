Víctor Manuel Fernández.



El arzobispo argentino Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, aseguró que "no hace falta usar palabras difíciles" para hacer buena teología y animó a que los escritos sean accesibles "a la gente del siglo XXI", y que tengan en cuenta "el compromiso de la caridad".



"No hace falta usar palabras difíciles y expresiones tortuosas para demostrar el nivel teológico de una reflexión", planteó Fernández en una entrevista publicada ayer con la revista jesuita La Civiltà Cattolica, la publicación cultural más antigua de Italia. Para Fernández, quien el 30 de septiembre será creado cardenal por el papa Francisco, "un teólogo que realmente preste atención a la cultura actual, hoy debe servir el banquete del Evangelio a través de la belleza y la seducción de las imágenes, las figuras, los ejemplos, las sensaciones que lo vuelvan accesible a la gente del siglo XXI". "Quiero decir a los teólogos que no se avergüencen de escribir alguna vez este tipo de libros que bajan la teología a las necesidades populares", agregó luego el también exarzobispo de La Plata, que desde este mes tiene a su cargo el principal Dicasterio vaticano en temas de fe y doctrina, al referirse a su libro "Los cinco minutos del Espíritu Santo", una de sus obras "de amplia divulgación" que lleva impresos más de 350.000 ejemplares. "Son incontables los mensajes de agradecimiento que recibí por esta obra: personas que leyéndola se convirtieron, evitaron el suicidio, entraron a un monasterio o recompusieron su matrimonio", planteó Fernández. "En este caso, con un lenguaje accesible, la teología entra en diálogo con la vida concreta, las angustias y anhelos de la gente y muestra así su mayor fecundidad", agregó quien fuera también rector de la Universidad Católica Argentina (UCA). Al frente del organismo vaticano considerado "guardián de la fe y la doctrina", el futuro cardenal aseveró: "Francisco me pide un mayor empeño para ayudar al desarrollo del pensamiento, también cuando se presenten cuestiones difíciles, porque para cuidar la doctrina el crecimiento en su comprensión es más eficaz que los controles". "Las herejías se erradicaron mejor y más rápidamente cuando hubo un adecuado desarrollo teológico, y se difundieron y perpetuaron cuando sólo hubo condenas", analizó sobre el rol que cumple desde este mes. En otro pasaje de la entrevista, "Tucho" criticó que durante años se haya manipulado a las mujeres "como si fueran de segunda categoría". "No podemos escondernos en un limbo e ignorar que la violencia verbal de algunos grupos es un desahogo comprensible de ellos después de muchos siglos de violencia verbal nuestra, de un lenguaje ofensivo, muy hiriente y que ha carecido de humildad y ternura.

Por Agencia Télam