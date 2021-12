Las agroexportaciones tuvieron un considerable incremento en lo que va del año alentando la liquidación de divisas.

Las liquidaciones de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas y sus derivados alcanzaron tanto en noviembre último como en el acumulado de los primeros once meses del año registros máximos históricos para el sector, de acuerdo con los números informados hoy por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En ese sentido, las empresas del sector agroexportador liquidaron el mes pasado U$S 2.042,70 millones, que significaron la segunda marca histórica para el mes. Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros once meses del año alcanzó los U$S 30.129,63 millones. Lo liquidado en noviembre significó una declinación del 15,4% respecto de octubre último pero un incremento del 17,7% en relación con el mismo mes del año anterior, precisaron en un comunicado Ciara y CEC, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas. Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros once meses del año representó un crecimiento del 62,1% respecto del mismo período del año pasado, y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo. "La fortaleza de los precios internacionales de los granos y la persistencia de una demanda lanzada a recuperar stocks generaron precios internacionales consistentes, aunque los montos resulten inferiores al de otras campañas", afirmaron las entidades, que además señalaron que los paros sorpresivos de índole sindical y el bajísimo nivel del río Paraná son obstáculos importantes". La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 en el de la de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.



AEROPUERTOS

El Ministerio de Transporte informó hoy los avances en las obras en distintos aeropuertos del sistema nacional, en el marco del Plan de Modernización del Transporte Aéreo. Los proyectos, ejecutados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) junto con la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, se encuentran en curso en las estaciones aéreas de Ezeiza, Bariloche, Esquel, La Rioja, San Salvador de Jujuy y San Juan, y son financiados con fondos del Estado nacional, a través del Fideicomiso para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.



En San Juan se realizó un nuevo llamado a licitación para la continuación de la obra de la nueva terminal, que contará con una superficie de 5.000 metros cuadrados en dos niveles.

Agencia Telam

Fuente: Centro de Exportadores de Cereales (CEC)