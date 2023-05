Los mercados se mostraban cautelosos ayer, mientras las conversaciones sobre el techo de deuda de Estados Unidos ofrecían algo para optimistas y pesimistas, dejando a las acciones europeas justo por debajo del máximo de 15 meses de la semana pasada y a los rendimientos de los bonos de referencia de Estados Unidos en su nivel más alto en dos meses.

*- El presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no pudieron llegar a un acuerdo el lunes sobre cómo elevar el techo de deuda del gobierno de 31,4 billones de dólares a sólo 10 días de un posible impago.

*- Sin embargo, ambas partes hicieron hincapié en la necesidad de evitar el impago con un acuerdo bipartidista y dijeron que seguirían hablando, dejando a los inversores cautelosos a la hora de hacer grandes apuestas en cualquier sentido.

*- El índice europeo STOXX 600 cedía un 0,25%, cotizando ligeramente por debajo del máximo intradía de 15 meses alcanzado el viernes, en gran medida por los datos de actividad que mostraron que el crecimiento empresarial de la zona euro se mantuvo resistente, aunque un poco más débil de lo esperado.

*- Los futuros de las acciones estadounidenses operaban planos.

*- En cuanto a las noticias empresariales, las acciones de Julius Baer caían un 7,8% después de que la gestora de patrimonios suiza informó de unas modestas entradas de dinero en el primer cuatrimestre, decepcionando a los inversores que esperaban que se beneficiara de los problemas de Credit Suisse.

*- El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró el lunes que la decisión de volver a subir las tasas de interés o hacer una pausa en la reunión del mes que viene estaba "muy reñida", y el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo que podrían ser necesarios otros 50 puntos básicos de subida.

*- Estos comentarios hicieron que los operadores retrasaran las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos de julio a noviembre o diciembre, lo que hizo que los rendimientos a diez y dos años alcanzaran máximos no vistos desde marzo.

*- El rendimiento de la deuda de referencia del Tesoro a 10 años alcanzaba el 3,7550% el martes, su nivel más alto desde el 13 de marzo, mientras que el rendimiento a dos años subía unos 7 puntos básicos, a 4,4040%, también su nivel más alto desde marzo.

*- El dólar seguía el movimiento y tocó un máximo de seis meses de 138,88 yenes en la sesión asiática y también se apreciaba a 1,0773 dólares por euro.

*- Los precios del petróleo cotizaban con altibajos. Los futuros del crudo Brent operaban estables en 76,05 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate cotizaba con pocos cambios a 72,14 dólares el barril.

*- El oro al contado caía un 0,7% a 1.955,2 dólares la onza, ya que el aumento de los rendimientos perjudicaba a la demanda del metal precioso, que no rinde intereses.

Por Alun John

Agencia Reuters