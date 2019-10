José Eduardo Nehín, ex futbolista de Sportivo Desamparados de San Juan en la Selección Argentina de 1934. La formación argentina en el partido con Suecia en Italia; arriba, Pedevilla, Bellis, Freschi, Nehin, Urbieta Sosa y Arcadio López; abajo, Rua, Wilde, Devincenzi, Galateo e Irañeta. (Fuente: Diario La Nación).

Una oportuna evocación en el correo de los lectores de DIARIO DE CUYO del domingo pasado, puso de relieve a José Eduardo Nehín, como un "prócer del fútbol''. Destacó la participación del jugador de Sportivo Desamparados y la selección sanjuanina, en los años 20/30 del siglo pasado, en el combinado argentino que participó del Mundial de Fútbol de 1934. Nehín no sólo jugó ese mundial, sino que también fue capitán del seleccionado. Viene a cuento esta referencia, porque se me ocurre que sería un acto de estricta justicia, que el mayor escenario de fútbol de nuestra provincia, el denominado del "Bicentenario'', pasara a llevar su nombre, habida cuenta que ya existen otras obras que honran esa fecha patria. Un acto de reparación, que otras provincias ya hicieran con sus ídolos deportivos. Por mencionar algunos, en Córdoba, el estadio principal lleva el nombre de "Mario Alberto Kempes''. En San Luis, el de "Juan Gilberto Funes''. En Mendoza el estadio de Gimnasia y Esgrima lleva el nombre del gran "Víctor Legrotaglie'', el de Argentinos Juniors se llama "Diego Armando Maradona''. Fuera del país el estadio mundialista de Brasilia lleva el nombre de "Mané'' Garrincha, el de Milán e Inter, "Giuseppe Meazza' y el del Real Madrid, el de su jugador y entrenador "Santiago Bernabeu'', por citar algunos. Pero esta humilde sugerencia, va un poco más allá. A otros deportes que apasionan a los sanjuaninos. Desaparecido el velódromo del Parque de Mayo, que llevara justicieramente el nombre de "Vicente Alejo Chancay'', considero que se puede enmendar esa circunstancia, trasladándolo al velódromo que está en construcción en Pocito. San Juan produjo otros ídolos del ciclismo, como el "Payo'' Antonio Matesevach, Arturo Orlando Bustos, Carlos Escudero, Fernando Giménez, y varios más. Pero el "Gran'' Vicente ocupa un lugar privilegiado en el recuerdo de los que amamos el deporte de las dos ruedas. Por último, y ruego que no se considere una exageración mi pedido, pienso que el Autódromo del Villicum tiene dos nombres para elegir, y que en cualquier caso serían muy adecuados para denominarlo. El de Julio Devoto, "Ampakama'', que incluso era oriundo de tierras albardoneras. Devoto se codeó con los grandes de su época, como los hermanos Gálvez, Marcos Ciani o los hermanos Emiliozzi, y es una auténtica leyenda, ídolo para los "fierreros'' de entonces. Y el de Ricardo Zunino, único sanjuanino que llegó a correr en Fórmula 1 Internacional, circunstancia que muy difícilmente se repita. A optar, cualquiera de los dos sería un acto de justicia, como ya se hizo con el de Zonda que lleva el nombre de Eduardo Copello. Se me ocurre, finalmente, que el nombre de "Peringa'' Cerdera sería apropiado para una de las curvas o las tribunas, puesto que en el Villicum se realizan carreras de motociclismo, con alcance internacional y que yo sepa no existe un símbolo que lo recuerde. Queda dicha mi propuesta. No tengo claro si depende de la Secretaría de Deportes, o de la Legislatura Provincial , hacerlo por ley. Pero al menos me aventuro a poner en debate el tema. Espero que tenga buena recepción.



Por Orlando Navarro

Periodista

