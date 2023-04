La Argentina aumentó sus exportaciones mineras al jugar un rol preponderante en el contexto de la transición energética.



Las exportaciones mineras alcanzaron en el primer trimestre los U$S 1.020 millones, con un incremento del 17,4% respecto del mismo período de 2020, en el marco de un alza que "se va a profundizar durante este año", aseguró ayer la secretaria de Minería, Fernanda Ávila. Los datos sobre las exportaciones mineras de marzo muestran "el rol preponderante que está jugando Argentina en el contexto de transición energética", destacó Ávila.



"Nuestro país cuenta con los recursos y el capital humano y científico para convertirse en un actor central en este contexto y así lo estamos viendo", enfatizó, para agregar que "el primer trimestre del año comenzó con muy buenos indicadores que se tradujeron en el ingreso de divisas para la economía nacional". Al respecto, precisó que las exportaciones "fueron de U$S 1.020 millones, lo que implica un crecimiento del 17,4% respecto de 2022 y se ubicaron por encima del promedio del 2010 a 2022".



Ávila explicó que "el crecimiento del intercambio comercial del sector forma parte de una tendencia que se ha profundizado en los últimos dos años", y agregó que "en 2022, de hecho, las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto desde el 2012, con U$S 3.857 millones". "Y esto fue traccionado fuertemente por las demandas del litio, que tuvieron una variación interanual del 234% y representaron el 18% del conjunto exportador minero, con casi U$S 700 millones", subrayó. Ávila indicó que las proyecciones del gobierno "indican que el alza se va a profundizar durante este año", y añadió que se debe "tener en cuenta que la Argentina cuenta con dos plantas de litio, una en Jujuy y otra en Catamarca, que además están ampliando sus capacidades productivas". "Por otro lado, esperamos que seis proyectos ingresen en producción en el corto y mediano plazo, lo que va a permitir sextuplicar nuestra capacidad productiva de litio", manifestó. Asimismo, señaló que "el crecimiento de las ventas al exterior encuentra en su principal fundamento en el proceso de transición hacia energías limpias que ya comenzó en varios países, y que va a permitir cumplir con las metas de descarbonización asumidas a nivel nacional". "Estamos convencidos de que este contexto de transición energética brinda a nuestro país una ventana de oportunidad para consolidarse a nivel mundial como un actor central en esta industria, como ya lo son Estados Unidos, Suiza, China y Canadá, entre otros países", ponderó. La funcionaria amplió este escenario apuntando que "el aumento de las exportaciones no sólo significa más divisas y una macro economía más estable, sino también significa una economía diversificada y fundamentalmente más puestos laborales, con salarios por encima de la media nacional, el desarrollo y el apalancamiento de otras industrias y el desarrollo de probadores calificados".

Por Agencia Télam