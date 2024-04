Un 72% de los encuestados tienen algún tipo de animal en su hogar, con los perros siendo la mascota más común (52%) seguidos por los gatos (37%)



La encuesta de más de 2.200 adultos realizada a principios del mes pasado encontró que alrededor de dos tercios de los encuestados llamaron a su mascota "un verdadero amigo'', un "compañero'' y alguien que "brinda amor y apoyo incondicionales''.



Eso es según la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) y la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (American Veterinary Medical Association, AVMA), que financiaron conjuntamente la encuesta.



Las mascotas pueden proporcionar una especie de terapia de salud mental para los humanos, según el presidente de la APA, el Dr. Petros Levounis.



"Es fácil pasar por alto el papel de las mascotas cuando hablamos de salud mental'', dijo. "Pero para las personas que disfrutan de la compañía de los animales, pueden ser una fuente de compañía, consuelo, amor y amistad. Rutinariamente animo a la adopción de una mascota a mis pacientes que luchan contra la adicción al alcohol, las drogas o la tecnología. También estamos empezando a ver más y más investigaciones sobre el papel que los animales pueden desempeñar en la recuperación de la depresión y otros trastornos psiquiátricos''.



En la encuesta, aproximadamente una de cada cinco (18%) de las personas con mascotas dijeron que uno o más de sus animales eran animales de apoyo emocional certificados.



> Otros hallazgos de la encuesta

Casi dos tercios de los encuestados dijeron que su mascota proporciona una presencia relajante. La misma cantidad dijo que su mascota es un verdadero destructor de estrés. Alrededor de un tercio dijo que tener una mascota los anima a ser físicamente activos. Alrededor de 3 de cada 10 dijeron que las mascotas agregan estructura a su horario.Alrededor de una de cada cinco personas dijo que tener un animal de compañía impulsa su vida social.



Nada de esto fue una sorpresa para la Dra. Rena Carlson, presidenta de la AVMA. "Como veterinarios, somos testigos de primera mano del poderoso vínculo entre las personas y sus animales, y el impacto positivo que las mascotas pueden tener en su bienestar emocional'', dijo.



"Desde ofrecer compañía y amor incondicional hasta reducir el estrés y la ansiedad, las mascotas pueden ser fuentes invaluables de consuelo y apoyo. Los resultados de esta encuesta refuerzan aún más la importancia de la tenencia responsable de mascotas y el papel fundamental que desempeñan las mascotas en nuestras vidas''.



Al igual que con cualquier cosa que uno ama, las mascotas también pueden traer preocupación. La encuesta encontró que el 76 por ciento de los dueños de mascotas estaban preocupados por el fallecimiento de su mascota, mientras que alrededor de dos tercios (67 por ciento) estaban preocupados por la salud de una mascota.



Un 72% de los encuestados tenía algún tipo de animal viviendo en el hogar. En cuanto a con qué tipo de animales comparten sus vidas los estadounidenses: El 52% tenía perros; el 37% tenía gatos; el 7% tenía peces; el 4% tenía pájaros; menos del 3% tenía tortugas, pollos, caballos, serpientes, lagartos, conejos, conejillos de indias o hámsters.



Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association) y Asociación Americana de Medicina Veterinaria (American Veterinary Medical Association).



> MASCOTAS FAMOSAS

* Pluto: una de las mascotas perrunas más famosas de la historia fue, es y será Pluto. Se trata de un personaje de ficción hecho en cortos de animación en la primera mitad del siglo XX, por The Walt Disney Company. Nació de la búsqueda de atributos para la superestrella: Mickey necesitaba una mascota. Apareció un 18 de agosto de 1930, todavía sin nombre, en el corto de Chain Gang, que tenía a Mickey como protagonista.



* Conan: el Presidente de Argentina, Javier Milei, tiene un profundo amor por sus perros, que recibieron sus nombres en honor a célebres economistas liberales. En varias ocasiones los llamó "mis hijos de cuatro patas''. Se trata de Conan, Murray, Milton, a Robert y a Lucas''. Tal es su amor por sus perros que sorprendió el 10 de diciembre al asumir su mandato, cuando se reveló que había dispuesto grabar sus caras en el mismísimo bastón presidencial en el Congreso Nacional.



* Balcarce: una foto del perro Balcarce sentado en el sillón presidencial de Mauricio Macri, se hizo viral y recorrió el país. Surgido como "una anécdota'', el can no era del Presidente, sino de una de las colaboradoras del equipo de comunicación, Agustina Bonnecarrere, quien lo encontró en la calle y lo adoptó a mediados de 2015.



* Dylan: es un Collie de pelo largo nacido en el 2016 que recibió su nombre en homenaje al cantautor estadounidense Bob Dylan, a quien el expresidente Alberto Fernández admira. El perro vivió en la Quinta presidencial de Olivos. El ex presidente le abrió una cuenta en Instagram. En la actualidad no se sabe dónde reside.

Por Ernie Mundell

Health Day Reporters - The New York Times