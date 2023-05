Analistas opinaron sobre el futuro de nuestra economía pocos meses antes de celebrarse elecciones presidenciales, en un contexto de alta inflación, escasas reservas del Banco Central (BCRA) y un elevado déficit fiscal.



En tanto, la gestión de centroizquierda que gobierno al país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una revisión de metas y un adelanto de desembolsos de unos 10.600 millones de dólares previstos para este año, el BCRA busca ampliar el monto de libre disponibilidad de un canje de monedas con China por 5.000 millones de dólares.



*- "La nueva norma de la Comisión Nacional de Valores que limita aún más la operatoria de los bonos 'GD' y 'AL' (bonos bajo ley extranjera y bajo ley local) con dólares es otra señal de la escasez de reservas, haciendo que el BCRA pueda intervenir más fácilmente y no le cueste tanto", dijo Roberto Geretto, de Fundcorp.

"Así, se sigue agrandando la brecha entre los distintos dólares financieros, con un mercado de concurrencia cada vez más aislado del mercado bilateral", señaló.

*- "La fragilidad que expone el actual esquema de política económica y la incertidumbre financiera típica de los procesos electorales limitan los posibles desvíos expansivos en materia fiscal, al margen del acuerdo con el FMI: la elevada dependencia del Tesoro del mercado de deuda en pesos obligará al Gobierno a reencauzar el sendero hacia la consolidación fiscal para mantener acotadas las necesidades de financiamiento", dijo Ecolatina.

"Esto implicará necesariamente acelerar el ajuste en el gasto público, donde será clave la profundización de la segmentación tarifaria y la contención del gasto social pese al deterioro continuo de los ingresos", agregó.

*- "Nuestro relevamiento semanal de precios indicó una suba de 2,6% semanal de los precios de los alimentos, la tercera más elevada del año tras el impacto de la carne en febrero y de las verduras en abril", dijo la consultora EcoGo.

"La dinámica de los precios de los alimentos confirma un incremento mensual en 9,3% (incluyendo los que no se consumen en el hogar) para mayo, consolidando la suba de abril pasado. Además, recordemos que en el mes se prevén nuevas subas de precios de productos regulados que aportarían 2,7 puntos porcentuales a la inflación del mes", señaló.

*- "El cariz de las medidas que se ensayan no buscan soluciones de fondo recurrentes, sino alivios temporales mediante más deuda: mayores montos en tarjetas de crédito locales, préstamos internacionales de toda procedencia y similares", señaló VatNet Financial Research.

* "Analizando la carrera nominal de las inversiones en Argentina en 2023, las mejores alternativas resultaron ser aquellas que apuntan a la cobertura, ya sea de la inflación, el tipo de cambio o ambas", afirmó GMA Capital Research.

"De cara a la previa electoral, que estará signada por volatilidad tanto desde la política como por la delicada situación macroeconómica, probablemente el proceso de dolarización vaya ganando terreno, aunque con timing incierto", estimó.

*- "El crecimiento del primer trimestre fue mejor al esperado por cierta mejora en las cantidades importadas, que ayudó al sector industrial y contrapesó el efecto de la sequía", señaló Delphos Investment.

"Sin embargo, esto tuvo un costo importante en reservas, por lo que el Gobierno apunta a aumentar el financiamiento mediante el swap chino por otros 5.000 millones de dólares para evitar una mayor contracción de la actividad", añadió. "Este año cerraría con una caída de la actividad de entre 3% y 3,5%, que podría agravarse si ocurre una devaluación abrupta o una aceleración aguda de la inflación", estimó.

*- "El crédito al sector privado se va reduciendo no sólo porque los ahorros en el sistema financiero (argentino) van cayendo en términos reales, sino también porque lo poco que hay se canaliza en crédito al sector público", afirmó Eugenio Mari, economista de la Fundación Libertad y Progreso.¸·

Por Walter Bianchi y Nicolás Misculin

Agencia Reuters