Aspecto de la plaza Mons. Di Stéfano.

Los cambios y la intervención arquitectónica que han tenido lugar recientemente en tres plazas contiguas, detrás de la Terminal de Ómnibus, están provocando una revolución en la elección de espacios abiertos en Capital. Se trata de las plazas "Martín Fierro", la más antigua, la "Arzobispo Di Stéfano", la mayor, y la "Intendente Daniel Coll", la más nueva, ya que data del 2015. Totalizan un área de 17.660 m2 donde se han realizado rampas de acceso al predio, se ha priorizado un paso peatonal a nivel de vereda para unificar las actividades recreacionales en conjunto, y se ha construido una pista de atletismo de 400 m de tierra y arcilla, que impacta, por lo inusual en las plazas, y que aquí se hace posible por la importante longitud y disponibilidad de la plaza Di Stéfano. A ello se suman juegos de gimnasia al aire libre y "equipamiento recreacional", formado por juegos de cuerdas, mangrullo integrador para niños con capacidades diferentes y pórtico triple mixtos para niños y bebés, todos recientemente inaugurados por el intendente de la Capital, Franco Aranda. El aumento de vecinos y público en general que disfruta ahora de estas tres plazas ha sido de tal magnitud, que no ha faltado quien compare las plazas unidas, como "el nuevo parque de la Ciudad". Se ha detectado también el cambio de papeleros por nuevos con diseño preestablecido para espacios recreativos urbanos, así como bebederos con dispenser de agua caliente y fría, alimentados con energía solar. Precisamente, Aranda destacó al inaugurar estas obras, que la "Estación Solar Multipropósito" alimentada con energía solar es una innovación "en plazas y espacios públicos, y facilita un servicio concreto a todos los vecinos, pero también a los pasajeros que llegan a la Terminal y tienen que hacer una espera, ya que permite cargar baterías, administrar energía limpia para agua potable caliente, disponer de cuatro puertos USB para carga de aparatos electrónicos portátiles como celulares, tablets, etc". A su vez, el secretario de Obras capitalino, Federico Noguera Bolaños, subrayó uno de los aspectos que permite la utilización de estos espacios de noche, y más aún ante la llegada del verano, que es la nueva iluminación, ya que se cambiaron artefactos de alumbrado tipo farola de descarga de mercurio, que provenían de la inauguración de esta plaza en 2006, por iluminación led con 45 artefactos. La reforestación con nuevas especies arbóreas, da un marco más atractivo al lugar. En síntesis, alguien podría hablar también de una "mega-plaza", de esas que pueden verse en algunos países pero que no existían en San Juan, e incluso, si agudizamos la mirada, podemos encontrar la faceta de "plaza comunitaria", desconocida también aquí, dado que estas innovaciones han permitido utilizar las tres plazas como lugar de encuentro para celebraciones, sitio de estudios para grupos de estudiantes, o de homenajes a docentes, por la singular obra escultórica dedicada los educadores, creación de la arquitecta Analia Makowski, con la colaboración de la diseñadora gráfica Carla Martín Re. Y la realidad de estas plazas se jerarquiza con sus nombres, tres homenajes muy claros, uno a José Hernández y su Martín Fierro; otra al obispo de San Juan que dejó importantes obras para la iglesia y los sanjuaninos, mons. Di Stéfano, y por último, la plaza Daniel Coll, en tributo al político que ejerció la intendencia de la Capital entre 1995 y 1999 y que falleciera en 2014. Está claro que este vasto ambiente a la luz del sol y de la luna, confirma un recurso de la gestión urbano-ambiental que facilita, cerca de casa, una vida más saludable y entretenida.