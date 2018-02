Fuerte presencia de China en Latinoamérica, ante el proteccionismo estadounidense.

China y Latinoamérica viven hoy su época más fructífera de relaciones, unos lazos que según fuentes

diplomáticas de varios países se basan en el beneficio mutuo y distan mucho de la imagen de sumisión transmitida recientemente por el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson.



"La época de los imperialismos está agotada. Hoy hay una ecuación multipolar muy clara en el mundo y eso hace bien, no hay lugar para posiciones imperiales, vengan de donde vengan", dijo el embajador de Argentina en China, Diego Guelar.



Justo antes de iniciar una gira por varios países latinoamericanos, Tillerson pronunció un incendiario discurso en el que advirtió a Latinoamérica del avance de los "predadores" Rusia y China, quienes sólo se preocupan del "beneficio propio".



Como reacción a estas declaraciones, China acusó a Estados Unidos de faltar el respeto a los países latinoamericanos y defendió que las relaciones con la región son recíprocas e igualitarias, una opinión que comparten muchas fuentes diplomáticas.



"En este momento, China tiene un rol importantísimo con todos los países latinoamericanos, tanto en el tema comercial como en el financiero y de inversiones. Es un proceso que irrumpe en los últimos diez años y en el cono sur está muy consolidado", agregó Guelar.



En opinión del embajador, el hecho de que haya unas relaciones "equilibradas y muy importantes, tanto con China como con Rusia" no debería "alterar de ninguna forma las muy buenas relaciones con Estados Unidos". En Argentina, agregó, están "presentes y creciendo" importantes empresas chinas en el sector financiero, en infraestructuras, transporte y energía, una tendencia que "no tiene reversión" y va en aumento. "No tenemos nada que temer sino que son relaciones muy respetuosas en el campo de las soberanías nacionales y con claras ventajas para ambas partes", insistió.



En este sentido se manifestó el embajador de Colombia en China, Óscar Rueda, quien aseguró que las relaciones de su país con el gigante asiático se dan "dentro de un marco de amistad y de beneficio común".



China es "uno de los principales socios comerciales de Colombia" y los planes son seguir abriendo mercado en el país asiático y exportar próximamente nuevos productos como el aguacate o la carne bovina.



En sus declaraciones, Tillerson acusó además a China de producir "ganancias a corto plazo y una larga dependencia" y dijo que "con sus prácticas injustas ha perjudicado a sectores como el manufacturero" en varios países de la región, una opinión que no comparten desde las fuentes consultadas.