A pesar del coronavirus, el presidente de México, López Obrador, camina entre una multitud en Ometepec.

El presidente Trump no es el único líder populista que inicialmente minimizó la pandemia de coronavirus, perdiendo un tiempo precioso para preparar a su país para la crisis. Varios presidentes latinoamericanos han sido tan irresponsables como Trump, y algunos todavía están tontamente minimizando el desastre.



Si la Organización Mundial de la Salud tiene alguna columna vertebral, debería llamar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entre los líderes que han mostrado el comportamiento más temerario en medio de la pandemia.



López Obrador no sólo se dio la mano e intercambió abrazos con docenas de personas el fin de semana pasado durante una visita a la ciudad de Ometepec en el suroeste de México, sino que publicó en Twitter un video que lo muestra tomando a una niña de los brazos de su padre y besando a la niña. Esto ocurre tres meses después de que el coronavirus explotara en China y después de que prácticamente todos los expertos internacionales advirtieran que sería solo cuestión de tiempo que se extendiera por todo el mundo.



En Nicaragua, el autócrata izquierdista Daniel Ortega no sólo no logró promover agresivamente el distanciamiento social para frenar la propagación del virus, sino que también realizó una manifestación contra el coronavirus el 14 de marzo. No estoy bromeando: la manifestación patrocinada por el gobierno se tituló "Amor en tiempos de Covid-19'', y los participantes marcharon por la Avenida Bolívar de Managua con carteles de alabanza a Ortega y su esposa.

"Varios presidentes latinoamericanos han sido irresponsables y algunos todavía están tontamente minimizando el desastre del Covid-19''.

En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro parecía estar haciendo negocios como de costumbre en los últimos días a pesar del hecho de que varios miembros de su delegación que viajaron con él al sur de Florida para una reunión del 7 de marzo con el presidente Trump dieron positivo por el virus. El propio Bolsonaro dio negativo en su primera ronda de pruebas. Pero el presidente brasileño, quien poco antes de su viaje a Florida calificó la crisis de coronavirus como una "fantasía'', apoyó una manifestación progubernamental contra el congreso en Brasilia el domingo y asistió al evento.



Otros presidentes latinoamericanos, incluidos los de Chile, Guatemala y Argentina, han actuado de manera más responsable. Varios ya han tomado medidas drásticas para garantizar el distanciamiento social en previsión de una expansión casi segura de la pandemia.



El denominador común de los EEUU, México, Brasil, Nicaragua y otros países es que están liderados por populistas. Se preocuparon más por los mercados bursátiles de sus países que por la gente.



La OMS debería nombrar y avergonzar a los líderes que están poniendo sus vidas en riesgo al negarse a tomar en serio la crisis del coronavirus, al igual que otras agencias de las Naciones Unidas denuncian a los líderes que violan los derechos humanos o dañan el medio ambiente.