Lio Messi y su visión del mundial, su esposa Antonella como contención, el Kun Agüero y más reflexiones a semanas del debut de la Selección en Qatar.



El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y resta sólo un mes para el debut de la Selección argentina que será el 22 de noviembre ante Arabia Saudita. Se trata de un certamen muy especial para Lionel Messi, quien anunció que jugará su última Copa del Mundo. En la previa del torneo a nivel mayores que se celebrará por primera vez en Medio Oriente, el capitán albiceleste analizó lo que viene, su presente en el París Saint-Germain (PSG) y se abrió sobre su intimidad.



"Siempre dije que por más que lo pueda ser como jugador intento disfrutar de la vida, de mi familia, de llevarlos a la escuela. Tengo la suerte de poder pasar mucho tiempo con ellos. No concentramos y vamos directamente al hotel. Soy una personal normal", dijo en una entrevista en DIRECTV Sports. "A veces digo qué bueno sería tener 25 años, pero siempre fui de pensar más en lo que viene. Lo malo me ayudó a crecer como persona", reconoció.



Sobre sus miedos confesó: "Siempre caemos en lo mismo, pero mis miedos pasan por mi familia. Que mis hijos crezcan normales, pasen desapercibidos y puedan disfrutar de su vida de lo que quieran. Esos son mis únicos objetivos o miedos".

MESSI Y SUS MIEDOS

Más allá de ser una estrella a nivel mundial y de todo lo que representa y genera, Leo destaca otras situaciones de la vida: "Está bueno estar peleando entre los mejores, pero lo mejor que queda son las personas, la vida y las relaciones. Hay cosas mucho más importantes que el juego".



La Pulga tambén destacó a su familia y reveló: "Ese es el secreto. Desde chico tuve su contención. Me tocó vivir situaciones muy significativas a una edad que no es común. Desde hace varios años mi mujer y mis hijos son una contención muy importante".



Sobre sus hermanos contó: "Rodrigo es el más grande. Es una persona que se desvive por la familia y se hace la cabeza por que todo esté bien y no haya ningún problema. Matías es muy parecido a mí, somos los de cáncer. Y mi hermana que es la más chica, mujer y la más mimada. Somos muy unidos y mis hermanos son muy fanáticos míos y no miden, no son objetivos. Ahora quedamos separados porque el más grande se quedó en Barcelona y los otros dos en la Argentina. Mi familia es lo más importante porque fue la que me acompañó. Disfrutamos de estar juntos y cuando se puede lo hacemos".



Messi también confesó que su padre fue exigente de chico, pero eso contribuyó en su carrera: "Mi viejo siempre fue muy crítico conmigo y eso hizo que quiera superarme. Él estuvo todo el tiempo encima. Por ahí me jodía y por ahí salía y había hecho goles y me decía 'pero te comiste un gol'. Eso me hizo querer superarme. Eso a otro tal vez lo mata y no es bueno, pero él sabe que yo soy el más crítico. Mi vieja, todo lo contrario, jugué bien todos los partidos, la culpa nunca fue mía y le importa muy poco los resultados. Siempre me saca del lado deportivo".



Sin embargo, el capitán argentino se reconoció muy autocrítico: "Tengo muchísimos partido malos y es muy raro que me vaya conforme. Siempre me fijé lo peor de cada partido. Quizá hay algunos en los que marqué dos o tres goles y me lamenté por el que me perdí".

Compañera de vida . Resaltó a su compañera de toda la vida, Antonela Roccuzzo, como el sostén de la familia que supieron formar. Subrayó cómo ella y sus tres hijos lo acompañan en una situación deportiva negativa: "A veces el fastidio de un mal partido o un resultado dura y por más que uno quiera pasar la página es muy fuerte. Pero llegar acá y ver a mis hijos y mi mujer que ya me conoce. Cuando Tiago era más chiquito sabía que ante una derrota "a papá no hay que hablarle (risas). Tiago mira todo lo que sale de mí y a veces lo estamos cuidando y no sabés qué puede estar mirando. Anto intenta sacarme y hacerme olvidar de lo que fue el partido y el resultado. Pero también sabe cuándo es el momento".

Más frases de Messi

Grupo de Whatsapp de la Selección. "A veces es intenso. El Kun está espectacular como streamer y le encontró algo que le hace bien, que le gusta y lo mantiene con ganas. Es bueno porque es duro lo que pasó. Él tuvo una contención con eso".

"A veces es intenso. El Kun está espectacular como streamer y le encontró algo que le hace bien, que le gusta y lo mantiene con ganas. Es bueno porque es duro lo que pasó. Él tuvo una contención con eso". Lionel Scaloni. "Fue una pieza fundamental para que este grupo sea lo que es. El armado de este grupo es todo de él. Y como técnico es buenísimo por cómo lee cada partido. Prepara cada partido como si fuese el último. Conoce la Selección. Esta camada nueva que no tenía partidos en la Selección, él les dio la confianza".

"Hoy por hoy, las candidatas son las grandes selecciones. Hablamos de Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra, España. Si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son las grandes candidatas para este Mundial". Lesiones. "Ojalá Paulo (Dybala) y Ángel (Di María) se recuperen. Creo que tienen tiempo de sobra para poder recuperarse y estar bien".

"Ojalá Paulo (Dybala) y Ángel (Di María) se recuperen. Creo que tienen tiempo de sobra para poder recuperarse y estar bien". Primer partido del Mundial. "Los primeros 15 minutos, la ansiedad, nervios, por todo lo que pasó para poder llegar a ese partido. Después te soltás, pero el primer partido es muy importante y te da tranquilidad. Siempre dije que si yo convertía el penal y arrancábamos ganando hubiese sido todo de otra manera. Por eso es importante tener un buen arranque".

Por Directv Sports

(Fuentes: agencias Reuters, AFP)