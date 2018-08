El gobierno de Cambiemos, uno de los únicos tres que administraron sin ser peronistas durante casi 10 de los 35 años de democracia, duda sobre tomar las riendas sin pensar en los costos inmediatos. Desajustes que debieron equilibrarse en el comienzo de la gestión, tarifas, tipo de cambio, subsidios mal asignados, balanza comercial negativa, reservas bajas entre otros problemas, recién ahora parecen ponerse en agenda con la intención de resolverlos. Macri, en un acto de sinceridad poco frecuente, ha reconocido el error táctico del "gradualismo" que tantas veces hemos criticado desde estas columnas. Estudios históricos de crisis económicas de nuestro país y de otros, demuestran que la sangría no se detiene de a poco. "Quisimos bajar la inflación rápido y el gasto lento", afirmación que no por ser honesta deja de ser ingenua, es como pretender bajar de peso sin dejar de comer. Los psicólogos tienen claro que el ser humano advierte el peligro cuando lo tiene muy cerca y no cuando lo ve venir. Es la razón por la que pocos asistimos a la consulta médica en prevención y sólo lo hacemos cuando nos duele algo y, a veces, cuando no damos más. Sería el caso de Macri teniendo a la vista un invierno duro con indicadores malos en todos los frentes, la actividad económica, la recaudación que ha caído en términos reales después de 15 meses, la presión sobre la moneda que no cede, el consumo que baja tanto en los supermercados como en la venta de autos o en los inmuebles o en la construcción.

El hecho, si bien no resolverá los problemas económicos, nos tendrá ocupados un tiempo

El destino le ha enviado una rueda de auxilio, tal vez la última. Una ignota persona hizo llegar a un periodista, Diego Cabot, y éste a la justicia, una pila de 8 cuadernos con las anotaciones detalladas de los cobros de coima del gobierno anterior. Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, están todos los detalles útiles no sólo para la novela literaria sino, sobre todo, para la reconstrucción de los hechos, algo vital para todo proceso penal. La imagen concreta de estos cuadernos, como antes lo fueron los bolsos de López, vale mucho más que las pruebas adjuntas a cualquier causa judicial. El golpe ha sido tan fuerte en la opinión pública que desplazó de los comentarios, de un plumazo y en un momento, a la ley del aborto, debate que vino manteniendo el interés durante meses. El hecho, si bien no resolverá los problemas económicos, nos tendrá ocupados con sus variantes infinitas durante bastante tiempo como para, por lo menos, desplazar otro tipo de noticias malas o para equilibrar los costos políticos a asumir. El peronismo, principal fuerza de oposición, ha quedado groggy, y sin capacidad de otra respuesta que "está todo en manos de la justicia". Quedan algunos, pero son cada vez menos, los que deciden quemarse hasta el fin en la hoguera de la asociación ilícita del kirchnerismo. La cuestión ha dado al gobierno el tipo de espacio de recuperación que suele dar el ingreso del pace car en las carreras de autos. Hechos fuertes políticamente como la reunión de importantes dirigentes del PJ en San Juan con demostración de buen poder de convocatoria de Sergio Uñac o el retorno de José Luis Gioja a la conducción formal de lo que por ahora da la sensación de ser una cáscara vacía como es el PJ, han quedado desplazados a espacios secundarios en páginas interiores de los diarios y a reductos menores en otros medios. Para el macrismo, que no se ha mostrado capaz de generar hechos por sí solo, esto ha sido como ver que vuelca quien te viene persiguiendo. Lo ha ayudado imprevistamente el azar en el momento en que más lo necesitaba. ¿Aprovechará el tiempo de distracción para hacer las correcciones que le permitirían retomar la iniciativa perdida? No obstante el estallido de esta oportunidad, todavía se advierten dudas sobre el modo de aprovecharla, como si también las hubiera sobre el rumbo a tomar. Una muestra es la discusión que se está dando en el área económica sobre reducir o eliminar los reintegros a las exportaciones con la excusa de que la devaluación agregó ganancias extraordinarias a los exportadores. Otra es la reciente vuelta atrás de eliminación de plus en salarios familiares a ciertas zonas del país, el norte y la Patagonia. La más fuerte es la falta de criterio definido sobre qué hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional que suma el doble de toda la plata que tendremos que salir a pedir prestada el año que viene justamente para poder sostener el pago de los jubilados. Como si el fondo no estuviera para eso. La reciente renuncia del staff responsable de su administración es una muestra de que nadie quiere pagar costos poniendo su nombre cuando se comience a ver que el fondo se reduce.

El peronismo no hubiera dudado, como no lo hizo en el pasado apropiándose de los activos de las AFJP. Cambiemos es una coalición que como tal carece del espíritu de cuerpo vertical que tienen los partidos tradicionales. Nadie quiere hacerse cargo de la parte mala que a veces reclama el ejercicio del poder. "Todos quieren ser cabeza o corazón pero nadie colon descendente" decía un amigo respecto de estas situaciones. San Juan es una muestra de que se puede ganar elecciones ajustando, recordemos si no el caso Jorge Escobar de 1995. Redujo el gasto público a la mitad, que era de lo que se podía disponer, y triunfó pocos meses después con el 42% de los votos. Pero, claro, no perdió tiempo, no estuvo como diría el renunciado Presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, "bolud... con globos durante 2 años". Como suele suceder con el clima de alta cordillera, al gobierno nacional se le ha abierto una ventana para actuar, a la oposición le será difícil instalar un tema durante varios meses. Estamos llegando a los últimos rounds del combate electoral de 2019. Los contendientes, por razones distintas, están debilitados. ¿Estará escribiendo esta crónica el minucioso chofer Oscar Centeno?