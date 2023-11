El reciente triunfo de Milei en el balotaje presidencial representó al mercado un incremento del 42,2% en la bolsa porteña, con las acciones de la petrolera YPF liderando con el 65%, más un alza del 13,7% en los bonos soberanos, sólo durante la última semana.



El arco político de Argentina sigue de cerca las decisiones del electo presidente Javier Milei, economista de ultraderecha, de cara a su asunción el 10 de diciembre con la promesa de instrumentar un inmediato plan de "shock" hacia la dolarización y la eliminación del Banco Central (BCRA).



La tercera economía de Sudamérica necesita frenar la inflación cercana al 150% anual, esquivar una constante devaluación en su moneda, evitar una recesión inminente, deshacer una serie de controles de capital y reconstruir las reservas netas consideradas en unos 10.000 millones de dólares negativos. Mientras avanza en la conformación de su gabinete, el nuevo líder político viajó a Estados Unidos y quien será la canciller, Diana Mondino, lo hizo a Brasil para aplacar tensiones con el gobierno de Lula.



Por otra parte, el ex titular de Hacienda y expresidente del BCRA, Luis Caputo, favorito para ser el nuevo ministro de Economía, se reunió con funcionarios de bancos locales e internacionales para exponer los planes económicos del flamante mandatario, incluido levantar un cepo cambiario y desarmar un voluminoso negocio con las llamadas "Letras de Liquidez" (Leliq). A su vez, Milei viene de mantener una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre los planes para ajustar la política fiscal y el programa monetario del país.



El reciente triunfo de Milei en el balotaje presidencial representó al mercado un incremento del 42,2% en la bolsa porteña, con las acciones de la petrolera YPF liderando con el 65%, más un alza del 13,7% en los bonos soberanos, sólo durante la última semana.

"Hacia el cierre del año, prevemos que la economía seguirá contrayéndose, debido a la incertidumbre política tanto como económica: aceleración inflacionaria, falta de divisas y brecha cambiaria serán los motivos", estimó la consultora ACM.

>> Los analistas opinan

* Dolarización. "La dolarización sacada de los pelos es más un proyecto de campaña que algo serio (...) Aun con dolarización yo puedo tener desequilibrio fiscal y el sistema termina explotando, porque significaría que tengamos inflación en dólares residual y eso hace perder competitividad", sostuvo Mariano Fernández, economista de UCEMA.

* Ansiedad. "Falta para el 10 de diciembre (...) Para una sociedad que espera ansiosa el recambio es una eternidad, para el Gobierno entrante son segundos: la tarea de definir ministros, funcionarios, y todos los cargos que son necesarios para el recambio es enorme. Las negociaciones complejas y la danza de nombres, interminable", comentó la correduría IEB.

* Leliqs. "Las (letras) 'Leliqs' son más un síntoma que el foco de la infección. No es irreversible para nada si priorizamos el síntoma por sobre la infección, (así) no nos vamos a curar. Lo que hay que hacer es realmente un plan de estabilización para bajar la inflación. Si se logra bajar la inflación, la 'Leliqs' van a terminar desinflándose con los precios", afirmó Guido Zack, director de economía en Fundar.

* Milei. Se midió "qué había pasado con la imagen de Javier Milei y qué expectativa había a nivel nacional sobre el próximo Gobierno. Nos encontramos con noticias muy buenas para Milei, que hoy tiene un 59% de imagen positiva contra un 33,7% de imagen negativa", dijo Martín Bazán, subdirector de CB Consultora.

* Libre comercio. "Los mercados confían en las propuestas de libre comercio que ha mencionado Milei, lo cual ocasiona que el (bursátil) S&P Merval suba hasta máximos históricos en los 920.000 puntos y se acerca al 1.000.000 de puntos, en donde podría encontrar algo de resistencia al ser un nivel psicológico de número entero. De retroceder a la baja, el soporte más cercano podría estar alrededor de los 800.000 puntos", dijo Alexander Londoño de ActivTrades.

* Déficit fiscal. "El desafío central para que Argentina pueda retornar a los mercados de crédito, refinanciar y empezar a reducir el endeudamiento es cortar de raíz con la causa de la deuda pública que es el déficit fiscal", dijo la Fundación Libertad y Progreso.

* Equipo. "La expectativa sobre la integración del equipo económico (...) es interpretada como amigable para los mercados y también con clara orientación a enfrentar de manera inmediata y de 'shock' los serios desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios dentro de un plan integral que cuente con el mayor respaldo político y social posible, indispensable para avanzar en la implementación", dijo el economista Gustavo Ber.

* Cambios. "Se viene un año de cambios y transición. El modelo económico actual parece no dar para más, y las expectativas indican que se deberían venir reformas, que variarán en su profundidad y temporalidad, según el tinte político del plan económico a aplicar", dijo M&A de Argentina.

* Rediseño. "Si hay un rediseño de la idea de la dolarización esto no tiene que ver sólo con cuestiones técnicas y con la falta de reservas para rescatar los pesos. También por el hecho que la composición del Congreso, tal como quedó configurado para el 10 de diciembre en adelante, augura un filtro complejo", señaló la Fundación Mediterránea.



Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

Agencia Reuters