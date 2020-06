La mayoría de los países han comenzado a reabrir sus economías, tal y como estaba previsto. Por el momento, no existen indicios fiables que permitan valorar los resultados de esta medida en las economías desarrolladas. Las encuestas relámpago de los índices de gestores de compras (PMI) publicadas la semana pasada respecto al mes de mayo en EEUU y Europa ofrecen unos datos razonablemente tranquilizadores en el plano de la actividad, si bien en menor medida en Japón. "No obstante, en paralelo, los datos publicados con una periodicidad elevada que recopila Google sugieren que, por ejemplo en el caso de EEUU, incluso los estados que pusieron fin al confinamiento de forma temprana, como Texas y Florida, registran un volumen de reservas en los restaurantes aún muy endeble. Por tanto, los resultados de esta reapertura siguen sin estar claros, y el mercado está sencillamente reaccionando favorablemente al comienzo de esta, pese a que la visibilidad sobre los próximos 6-12 sigue siendo obviamente muy reducida, tal y como explicamos hace dos semanas", comenta Didier Saint-Georges, miembro del Comité Estratégico de Inversión y Managing Director de Carmignac. Así, el mercado considera que lo peor ha quedado atrás. Por ende, gran parte de nuestro incremento táctico de la exposición a la renta variable se centró en esta temática mediante, por ejemplo, la incorporación de valores de elevada calidad de los maltrechos sectores de los viajes y el ocio. Lógicamente, los sectores cíclicos en general, como el industrial y el financiero, también se están beneficiando de esta mejora a corto plazo de la confianza. El posicionamiento del mercado también ha favorecido estos movimientos dado que, hasta la fecha, los inversores se han mostrado globalmente muy prudentes pese al repunte desde los niveles mínimos de marzo: por ahora, la mayoría de los flujos han tenido como destino los fondos del mercado monetario y la deuda estadounidense, mientras que los mercados de renta variable europea y la deuda corporativa de alto rendimiento del Viejo Continente han seguido experimentado salidas de capitales. "Asimismo, la deuda corporativa también está registrando un sólido desempeño, pero ya habíamos iniciado una posición de gran envergadura en esta clase de activos hace aproximadamente un mes que ha firmado una evolución favorable durante las últimas semanas.



En el plano económico, China ha anunciado un paquete de estímulos y, si bien es una buena noticia, la envergadura del paquete es claramente modesta". Ello justifica en parte que mantengamos una postura prudente y una subexposición en los mercados emergentes y que sólo estemos expuestos a sectores de crecimiento no cíclicos en China. "En el plano político, cabría esperar que en un año electoral tan tenso en EEUU presenciemos una cantidad considerable de aspavientos y de confrontación entre las altas esferas de China y EEUU Así, cabría preguntarse si tememos que la adopción de una postura de guerra fría se pueda traducir en un importante recrudecimiento de las tensiones comerciales o del riesgo en torno a la situación de Hong Kong este año. Cierto es que todo es posible, pero no creemos que vaya a ser así, dado que no redunda en beneficio de ninguna de las partes este año correr grandes riesgos con los mercados financieros o la economía. Por tanto, esperamos episodios de volatilidad, pero confiamos en nuestras posiciones en China", finaliza Didier Saint-Georges.

Por Marcela Ernst

brand-partners.com.ar