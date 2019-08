De acuerdo a los últimos registros 1 de cada 6 puestos de trabajo en el país corresponde a la industria del agro.



El agro es uno de los sectores más importantes para la economía del país, ya que repercute directamente sobre el producto bruto interno nacional, registrando en el último año cosechas récord de 146 millones de toneladas en total, entre soja, maíz y trigo. Esta situación se dio en gran medida por cambios en la gestión del Gobierno y gracias a la reapertura de mercados, generando incremento de exportaciones. En cuanto a innovación y tecnología, Argentina lidera la digitalización del agro a nivel global. Antes no se usaban herramientas digitales, no había señal en campos, etc. Hoy internet cambió esta situación convirtiéndose en una herramienta vital para productores, que permite adelantarse a la rentabilidad del negocio, repercutiendo en las necesidades del productor. Este contexto hace que el agro esté dentro de las tres economías que más empuje da al país y es el sector que generó más puestos de trabajo este año. Uno de cada seis puestos de trabajo corresponde a la industria del agro. La demanda de perfiles creció un 15 % con respecto a 2018 y la expectativa es que siga creciendo. Con esta recuperación, el sector empezó a recobrar relevancia y a posicionarse nuevamente en el mercado internacional, lo que hizo que se empezaran a tomar perfiles más relacionados a la industria agroexportadora, de comercio exterior, adaptables y que entiendan la innovación del sector. Los perfiles de agro ahora necesitan también tener competencias de liderazgo y de gestión de personas. En cuanto a otros perfiles, hoy hay gran demanda de ingenieros agrónomos para puestos comerciales, con fuerte foco en venta técnica, como pueden ser negocios de fertilizantes y agroquímicos, en la base de la operación. Y también perfiles de media y alta gerencia con foco comercial. Le siguen los perfiles de Data o BI (Business Intelligence) que son innovadores 100% y forman parte de esta revolución tecnológica, e incluyen aspectos necesarios para transformar datos en información de calidad, integrándola en modelos que faciliten la toma de decisiones eficientes, estratégicas y de reducción de incertidumbre. Otro de los perfiles muy demandados son los financieros, que involucran innovación y expansión a mediano o largo plazo.



Las empresas del sector del agro están pasando por una profunda transformación en el área comercial que implica una necesidad de cambios en el perfil del equipo para tener cada vez más foco en el usuario final y agregar valor a través del servicio. La demanda de perfiles más tradicionales y transversales como los financieros que acompañan el negocio, como ser un CFO, Gerentes Financieros, Comercio exterior e Impuestos también creció. Cuando hablamos del campo y la nueva era de perfiles, nos referimos a los trabajadores del conocimiento, lo que implica ser más productivos, más comprometidos, adaptables, flexibles y con un gran trabajo en equipo. Estos trabajadores están constantemente capacitándose, pensando qué pueden aportar y mejorar día a día al proyecto. Están convencidos de estar protagonizando una nueva revolución industrial tecnológica del campo, denominada agriscience, junto con el desarrollo de la bioenergía, biotecnología, entre otras.



Por Bernabe O'Rourke

Associate Director & Partner en Fesa Group (empresa multinacional de reclutamiento, selección y consultoría estratégica de capital humano).