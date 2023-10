Si bien el problema de migración de mexicanos a EEUU es una realidad, no todos los que intentan ingresar son de esa nacionalidad, también hay venezolanos, hondureños y guatemaltecos.



En su búsqueda de una causa política con la que ganar las elecciones de 2024, el expresidente Donald Trump y sus compañeros aspirantes republicanos están tratando de convencer. Dicen que Estados Unidos está siendo invadido por inmigrantes mexicanos que están trayendo fentanilo mortal al país. Pero están distorsionando enormemente los datos oficiales y difundiendo una narrativa falsa. Lo que no te están diciendo es que la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sin papeles no son mexicanos, sino venezolanos y centroamericanos, y que los migrantes indocumentados tienen una responsabilidad casi nula por la crisis del contrabando de fentanilo. De hecho, la mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos ingresa al país a través de puertos de entrada legales, incluidos aeropuertos. Más importante aún, la mayor parte es contrabandeada por ciudadanos estadounidenses. Las llegadas ilegales a través de la frontera sur vuelven a ser noticia, porque aumentaron un 30% en julio y agosto, después de haber disminuido ligeramente en mayo y junio. Pero Trump y otros republicanos están exagerando la afluencia de inmigrantes y están intensificando su narrativa de ataque a México, alimentando los sentimientos xenófobos de gran parte de su base.

"La próxima vez que los aspirantes republicanos amenacen con invadir México y afirmen que los inmigrantes indocumentados están inundando EEUU con fentanilo, dígales que dejen de difundir narrativas falsas".

Trump dijo en un mitin de campaña reciente que "dejaré claro que debemos utilizar todos los recursos necesarios para detener la invasión, incluido el traslado de miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero". En el segundo debate republicano de la semana pasada, al que Trump decidió no asistir, los candidatos republicanos intentaron superarse entre sí sobre quién adoptaría la línea más dura contra México. Algunos de ellos, como Ron DeSantis y Nikki Haley, pidieron una intervención militar estadounidense en México para combatir a los cárteles de la droga que producen fentanilo. Pero según la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sin los documentos de inmigración adecuados no son mexicanos. Los mexicanos representan el grupo más grande de inmigrantes, pero son una minoría. "Si se consideran todas las llegadas irregulares a la frontera suroeste de Estados Unidos este año fiscal, los mexicanos representan sólo el 30%", dijo Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de políticas del grupo de investigación no partidista del Instituto de Política Migratoria. "El resto son principalmente venezolanos, hondureños y guatemaltecos". Lo que supone una distorsión aún mayor de los hechos es la afirmación de los republicanos de que los inmigrantes indocumentados son los culpables de la crisis del fentanilo. Los republicanos simplemente mienten cuando vinculan la migración ilegal con el tráfico de fentanilo: según datos del gobierno de Estados Unidos, el 86,2% de los delincuentes sentenciados por tráfico de fentanilo son ciudadanos estadounidenses. Washington debería intensificar las medidas de detección para encontrar drogas ilícitas en los cruces fronterizos y aeropuertos legales. Y, por supuesto, también debería aumentar la educación, la prevención y el tratamiento para reducir la adicción a las drogas en Estados Unidos, porque mientras haya una gran demanda siempre habrá oferta.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del The Miami Herald