La diputada nacional Susana Laciar eligió el programa Demasiada Información, de la casi centenaria Radio Sarmiento, para anunciar que competirá por la intendencia de la Ciudad de San Juan. Era un secreto a voces que necesariamente debía confirmar o descartar, y prefirió lo primero. Sin detenerse demasiado en las cuestiones de la política, la dirigente de Producción y Trabajo habló de recuperar los valores de la Capital sanjuanina a la que, según sus palabras, conoce desde niña cuando vivía "en la calle Catamarca". No quiso enfrentarse al intendente Emilio Baistrocchi, y prefirió evitar el barro de los apoyos internos de la coalición que ella integra, Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio, ¿ex? macrismo. Pero a todas luces su postulación despertó un par de sospechas, que no necesariamente terminen rompiendo algo y que simplemente podrían adjudicarse a esta temprana etapa de una campaña marcada por las imperfecciones de un novel sistema electoral.



Como ya se dijo en estas líneas, casi toda la plataforma electoral de Orrego se afinca en la tracción que él provoca sobre los candidatos a intendente. Es una estrategia correcta, ya que Orrego tracciona como en ninguna elección anterior, pero todo se vuelve cuesta arriba cuando el candidato territorial es poco visible. No pasa por ejemplo con Rodolfo Colombo en la Capital. El rubio es de los pocos que puede aportar votos (se habla de un piso del 20 a 25 por ciento) hacia su candidato a gobernador. El exadministrador de Anses pretendía tener una interna con algunos rivales medianamente dominables en la Capital y, de esa forma, convertirse en el único beneficiado de la tracción que Orrego pudiera ejercer sobre él. Calculaba que ese alto piso suyo más la figura de Orrego y unos 6 u 8 puntos más que aportasen otras fórmulas más humildes, serían suficiente para vencer al peronismo capitalino. Al sumarse Laciar a las candidaturas, Colombo va a terminar compartiendo la imagen del diputado nacional, sencillamente porque todos (Orrego, Colombo y Laciar) pescan en la misma pecera. En Actuar aceptaban la candidatura de Laciar bajo un reparto de apoyo que fuera más o menos equitativo, algo que suena un tanto ingenuo teniendo en cuenta el origen y trayectoria de Laciar, pero es lo que mencionaban.



Colombo está convencido de que la ola nacional de cambio y el derrame en las provincias de los presidenciables del Pro terminará por beneficiar las elecciones provinciales y, fundamentalmente, a las capitales. Hace hincapié en que "por suerte" San Juan es uno de los distritos que elige senadores y asegura que eso obligará a los comandos del Pro nacional a impulsar las postulaciones de cabotaje, incluso con mucha tradición peronista como San Juan. Colombo, por algunos lazos familiares y algo de militancia, logró llegada directa a algunas líneas internas del Pro y la UCR de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene diálogo e información de alrededor de Puerto Madero.

Se puede decir que la postulación de Laciar despertó sospechas sobre una supuesta disputa de fondo que, aunque muy futurista, parece tener sentido en el juego de las probabilidades electorales y sus consecuencias: si Colombo obtiene una victoria en Capital y su amigo Orrego no logra imponerse en la provincia, el diputado nacional tendrá que compartir poder en la conducción del frente, ya que será la segunda derrota al hilo. Estaríamos frente a un caso parecido al de Roberto Basualdo y ese engaño ya no cuaja en el electorado. En sentido contrario, si el hincha fanático de Independiente (su mejor cualidad) pierde con Baistrocchi u obtiene menos votos que Laciar, o ambos resultados a la vez y Orrego se convierte en gobernador de San Juan, deberá ir a la pesca de lo que le quieran dar y esperar a que los planetas se alineen para sobrevivir en la jungla de la política. Alguien en un café dijo la semana pasada: "Actuar somos cuatro o cinco, pero si perdemos en Capital y Orrego llega a la Gobernación, ni eso nos va quedar". Es relativo. Si Orrego llegara a convertirse en gobernador va a necesitar de Colombo y muchos más para encarar el Ejecutivo. De igual forma, desde la mirada de la política tradicional que no necesariamente está atada a la gestión, es posible que el hombre de café tenga algo de razón. Lo que es objetivo es que el miedo en los actuaristas sí existe.



Pero, sin pensar mal, ¿cuál es el beneficio para la coalición o para el propio Orrego de inclinar la balanza hacia Laciar? ¿Qué votos podría captar la diputada nacional que no acompañen a Colombo o a Dignidad Ciudadana, por mencionar otro aliado? Quizás la respuesta es que por primera vez Orrego está pensando en el día después, en no criar o potenciar posibles rivales. Esa estrategia, la de pensar en el día después de la elección y bloquear rivales, puede impactar en la elección. No hay que cometer el error de Cristina Fernández, quien pensó en Alberto como solución electoral, y nada en la capacidad de gestión, y los resultados están a la vista.



Todo eso ocurre en medio de una llamativa estrategia electoral de los candidatos del frente San Juan por Todos y de Unidos por San Juan, para disputarle poder a Baistrocchi en Capital. Tanto Carlos Lorenzo (SJxT) y luego Laciar (UxSJ) apuntaron contra el sentido de la oportunidad del jefe comunal, las prioridades que maneja el intendente para hacer una u otra obra. Ambos dijeron que el jefe comunal capitalino tiene prioridades distintas a las de su comunidad, que ellos (Lorenzo y Laciar) hubieran pavimentado en la periferia antes de hacerlo en el centro, que no hubieran arreglado la Plaza 25 de Mayo cuando la Capital está llena de otras prioridades más urgentes. Lo llamativo es que ponen en escena la obra pública de Baistrocchi. No le reclaman por no hacer, le reclaman por hacer. Baistrocchi ni siquiera les respondió y mandó a uno de sus laderos a decir que el 80 por ciento del pavimento se hace en la periferia y que, en el caso de la plaza, cuenta con el OK de una buena cantidad de gente a la que sumó, justamente, para no tener estas sorpresas luego.



Ocurre lo mismo que en la insólita pelea que le propuso ADN a UxSJ, cuando el dirigente José Peluc acusó a Orrego y compañía de jugar para el peronismo. Respondió de manera algo torpe el presidente de la UCR, Eduardo Castro, quien devolvió el golpe por el mismo lado, al imputarle a Peluc ser empleado de Sergio Uñac. En definitiva, esa pelea no le sirve a nadie: ambos se acusan de lo mismo usando argumentos distintos, pero terminan embarrados en la misma acusación. Lo mismo pasa con Capital: los rivales de Baistrocchi se quejan de que Baistrocchi trabaja. Lo que queda en el mensaje es, justamente, que Baistrocchi trabaja. Está interesante la pelea electoral capitalina, sobre todo por el día después.