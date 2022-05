En aquel tiempo, Jesús dijo: "Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy Vida eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa" (Jn 10,27-30).



La Iglesia celebra hoy, IV domingo de Pascua, el denominado tradicionalmente domingo del "Buen Pastor". Jesús habla de sí como del buen Pastor que da la vida eterna a sus ovejas (cf. Jn 10,28). La imagen del pastor está muy arraigada en el Antiguo Testamento y es utilizada con frecuencia en la tradición cristiana. Los profetas atribuyen el título de "pastor de Israel" al futuro descendiente de David; por tanto, posee una indudable importancia mesiánica (cf. Ez 34,23). Jesús es el verdadero pastor de Israel porque es el Hijo del hombre, que quiso compartir la condición de los seres humanos para darles vida nueva y conducirlos a la salvación.



En el relato de las bodas de Caná el adjetivo "kalós" se emplea dos veces aplicado al vino ofrecido por Jesús, y es fácil ver en él, el símbolo del vino "bueno" de los tiempos mesiánicos (cf. Jn 2,10). "Yo les doy a mis ovejas la vida eterna y no perecerán jamás" (Jn 10,28). Así reafirma Jesús lo que antes había dicho: "El buen pastor da su vida por las ovejas" (cf. Jn 10,11). San Juan utiliza el verbo griego "tithénai", ofrecer, que repite en los versículos siguientes (15,17 y 18). Encontramos este mismo verbo en el relato de la última Cena, cuando Jesús "se quitó" sus vestidos y después los "volvió a tomar" (cf. Jn 13,4.12). Está claro que de este modo se quiere afirmar que el Redentor dispone con absoluta libertad de su vida, de manera que puede darla y luego recobrarla libremente. Cristo no sólo afirma que sus ovejas no perecerán, sino que además, "nadie las arrebatará de su mano". Notemos la fuerza de este término absoluto: "nadie". Es decir que, ningún ser de la tierra las quitará de su mano. Nuestro destino es pues, inseparablemente el de Dios. La vida eterna es un lugar entre las manos de Dios. Como niños nos aferramos en los momentos de debilidad, a aquella mano que no nos dejará sucumbir. Como enamorados buscamos esa mano que nos transmita compañía en las situaciones de soledad. Como crucificados repetimos: "en tus manos encomiendo mi vida". Las manos de Dios son manos de pastor que salvan de los lobos rapaces y que nunca lanzan piedras para condenar a nadie. Son manos que siempre se abren para salvar a todos los que desean vivir la libertad en plenitud.



Cristo es el verdadero buen Pastor que dio su vida por las ovejas, por nosotros, inmolándose en la cruz. Conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él, como el Padre lo conoce y él conoce al Padre (cf. Jn 10,14-15). No se trata de un mero conocimiento intelectual, sino de una relación personal profunda; un conocimiento del corazón, propio de quien ama y de quien es amado; de quien es fiel y de quien sabe que, a su vez, puede confiar; un conocimiento de amor, en virtud del cual el Pastor invita a los suyos a seguirlo, y que se manifiesta plenamente en el don que les hace de la vida eterna (cf. Jn 10,27-28). Con motivo de celebrarse hoy la 59ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, Francisco ha escrito un Mensaje, que lleva por título: "Llamados a edificar la familia humana". Allí, Su Santidad afirma que "como cristianos, no sólo somos llamados, es decir, interpelados personalmente por una vocación, sino también con-vocados. Somos como las teselas de un mosaico, lindas incluso si se las toma una por una, pero que sólo juntas componen una imagen. Brillamos, cada uno y cada una, como una estrella en el corazón de Dios y en el firmamento del universo, pero estamos llamados a formar constelaciones que orienten y aclaren el camino de la humanidad. Este es el misterio de la Iglesia que, en la coexistencia armónica de las diferencias, es signo e instrumento de aquello a lo que está llamada toda la humanidad. Por eso la Iglesia debe ser cada vez más sinodal, es decir, capaz de caminar unida en la armonía de las diversidades, en la que todos tienen algo que aportar".



Para suscitar vocaciones no se requieren demasiados planes ni múltiples proyectos. Para ayudarles a los jóvenes a que se decidan a seguir a Cristo es necesario el arte del encuentro y del diálogo capaz de iluminarles y acompañarlos, a través sobre todo de la ejemplaridad de la existencia vivida como vocación.

Por el Pbro. Dr. José Manuel Fernández