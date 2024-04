Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas de fisión nuclear que desencadenan una reacción en cadena. Los actuales arsenales que tienen algunos países son más potentes, lo cual supondría la destrucción del planeta en caso de ser usadas.



"Ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos". Esta cita de las escrituras sagradas hindúes, es seguramente la frase más conocida de Robert Oppenheimer (brillante físico teórico, fue contratado para dirigir un laboratorio en Los Álamos, Nuevo México, como parte de los esfuerzos estadounidenses para desarrollar armas nucleares. Tuvo éxito, pero luego se opuso al desarrollo de bombas aún más potentes). Fue líder del Proyecto Manhattan, es decir, el objetivo era desarrollar la primera bomba atómica.



Emocionado, Oppenheimer recordaba el 16 de julio de 1945, el día de la prueba Trinity, la primera explosión nuclear que él había contribuido a crear, sintió que el pacifismo era primordial en su vida hasta su muerte lo recalcó y que este tipo de armas debería ser de persuasión y nunca ocuparlas, ni proliferarlas.



Los días 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza en Hiroshima y Nagasaki dos de las bombas nucleares más devastadoras de la historia. Las dos explosiones marcaron un antes y un después no sólo para la Segunda Guerra Mundial, sino para la historia de la humanidad. Desde ese momento, la carrera por conseguir armamento nuclear tomó unas dimensiones inimaginables. Poco a poco, varios países fueron desarrollando bombas atómicas.

> Países con armas nucleares

Actualmente, sólo nueve países en todo el mundo cuentan en su arsenal con armas nucleares. Estados Unidos fue el primero de todos en hacerse con la bomba atómica en 1940. En los próximos veinte años, la Unión Soviética (1949), el Reino Unido (1952), Francia (1960) y China (1964), también pasaron a disponer de armamento nuclear. Estos cinco países son los únicos que se sabe tienen armas nucleares oficiales, ya que las otras cuatro potencias nucleares, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, se han dotado de bombas nucleares entre secretismo e ilegalidad. Además, cabe remarcar que la India, Pakistán e Israel son los únicos países, junto con Sudán del Sur, que no han firmado el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en 1968, mientras que Corea del Norte renunció al tratado en el año 2003. Este Tratado Internacional es la única garantía de que no aparecerán más potencias nucleares, pero es bien sabido que ha sido violado con total impunidad.

> Los que tienen más armas

Si bien es cierto que nueve países tienen armas nucleares, debemos tener presente que el 90% del arsenal nuclear mundial está repartido entre Rusia y Estados Unidos. Además, remarcar que Moscú está un poco más armado que Washington. Los norteamericanos cuentan con 5.800 ojivas nucleares, mientras que los rusos tienen en su poder 6.375. Justo después China con 350, Francia con 290 y Reino Unido con 225. Respecto de los países que tienen armamento nuclear de manera ilegal, se cuenta Pakistán con 165 ojivas nucleares, India con 156, Israel con 90 y Corea del Norte con 45.

> Almacenamiento

Existen unas 13.000 bombas nucleares distribuidas entre catorce países. Estados Unidos tiene instaladas ciertas armas en Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos y Turquía. Este almacenamiento entre países aliados está permitido por un acuerdo de la OTAN sobre intercambio de armamento nuclear.

> ¿Pueden otros países obtener armas nucleares?

El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), prohíbe que los países signatarios no nuclearizados desarrollen armas atómicas. Acordado en 1968, y en vigor desde 1970, el documento promovido por Naciones Unidas tiene como fin prohibir totalmente que los Estados que no posean armamento nuclear las obtengan, así como que los países nuclearizados ayuden a otros países a armarse con tecnología nuclear.

> Regulación

Desde hace mucho tiempo, Naciones Unidas trabaja para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear. A tales efectos cuenta con la asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, que vela por el cumplimiento por parte de todos los países signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares.

> No confirman ni niegan la posesión de armas nucleares

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, advirtió el domingo 14 de abril 2024 de que Irán "está más cerca que nunca de la bomba nuclear" y por eso ha pedido medidas urgentes para detener a Irán y ha puesto como ejemplo del comportamiento peligroso de este país el lanzamiento la pasada noche de más de 300 drones y misiles contra Israel.



El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) es la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir la propagación de las armas nucleares. La probabilidad de destruir el mundo era latente en 1945, pero existía.



"Si la atmósfera se incendia, el mundo se acabará", era una de la hipótesis que manejaban. El mismo Albert Einstein señaló; "No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras", quien la habría pronunciado después de la Segunda Guerra Mundial viendo lo que habían hecho en física cuántica, sus colegas. ¿Es o fue para la paz esta ciencia?, se verá en el futuro de la humanidad.

> Regulación de armas nucleares

Desde hace mucho tiempo, Naciones Unidas trabaja para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear. A tales efectos cuenta con la asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, que vela por el cumplimiento por parte de todos los países signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares.

Por Lic. Fernando A. Ocampo Bravo

Profesor universitario