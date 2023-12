Más de 80 medios de comunicación españoles presentaron en las últimas horas en un juzgado de Madrid, capital de España, una demanda contra Meta, sociedad matriz de Facebook e Instagram, a la que acusó de incumplir la normativa europea de protección de datos personales, según informó la asociación que los representa. Los medios, miembros de la Asociación de Medios de Información (AMI), la principal organización profesional de medios de comunicación en España, reclaman al grupo estadounidense 550 millones de euros (casi 600 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por "competencia desleal", según informó la AMI en un comunicado. Los diarios y portales acusan a Meta de haber incumplido de modo "sistemático y masivo" la "normativa europea de protección de datos" entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023.

Esta legislación exige el consentimiento de los internautas para el uso de sus datos con el fin de elaborar perfiles publicitarios individualizados. Las prácticas de Meta le "habrían permitido ofrecer en el mercado la venta de espacios publicitarios a partir de una ventaja competitiva ilegítimamente obtenida", en detrimento de los medios de comunicación tradicionales, que sí respetaron la normativa, asegura la AMI.

Meta edificó "su posición de dominio en el mercado de la publicidad despreciando la normativa", causando "un perjuicio evidente para los medios de información españoles hasta el punto de poner en riesgo su sostenibilidad", estimó, en el comunicado, el presidente de la AMI, José Joly, informó la agencia de noticias AFP.

Joly resaltó que, según datos publicados recientemente por el Ministerio de Economía de España, los medios de información son el segundo sector más digitalizado de la economía española, sólo superados por las propias compañías tecnológicas. Asimismo, los medios de información son pioneros en digitalización en España y obtienen un posicionamiento sobresaliente en el ámbito digital gracias a su innovación constante, a pesar de que el dominio del ecosistema digital por las grandes plataformas impide a los medios obtener una justa monetización.

Entre los grupos de comunicación representados por la asociación figuran Prisa, propietaria del diario El País y del diario deportivo AS, el grupo Godó (La Vanguardia, Mundo deportivo, etc.), Vocento, que edita el diario ABC, o Unidad Editorial, editora del diario El Mundo. Meta no reaccionó de momento a la noticia.

Esta denuncia llega luego de que, en noviembre último, el grupo norteamericano lanzase en Europa un nuevo sistema que permite a los usuarios dejar de ver publicidad personalizada a cambio de una suscripción, o seguir usando gratuitamente sus servicios a cambio de ceder sus datos personales.

Este nuevo modelo es objeto de varias denuncias en Austria y Bélgica. Facebook e Instagram tienen 144 y 133 millones de usuarios habituales respectivamente en Europa, excluyendo el Reino Unido, según la consultora de marketing Insider Intelligence.