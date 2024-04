Miguel Mateos en la Fiesta Nacional del Sol 2023, ante una multitud. Esta vez hará su primera gira europea a los 70 años de edad, que despierta grandes expectativas.



Miguel Mateos es un ícono del rock argentino y latinoamericano. El eximio cantautor lamenta que la inteligencia artificial avance en el terreno del arte y augura que dentro de cinco años lo reemplazará un holograma: "Te diría que dentro de diez, pero esto va demasiado rápido", afirma, a dos semanas de comenzar su primera gira europea.



La primera parada de este tour será la ciudad española de Málaga, el 26 de abril, tras la que Mateos, nacido en Buenos Aires, en 1954 visitará Mallorca, Madrid y Barcelona en España antes de viajar a Berlín y a Londres el 7 de mayo.



El cantante, en una entrevista con esta agencia de noticias española, se define como "diverso" y "polifacético" porque intenta "hacer de todo" y evita apostar por la música "de hoy en día", que se caracteriza por ser "simple, con un mismo tono y una misma forma", en especial la música urbana. "Mi nueva obra es una ola de fuego".



El artista, considerado el jefe del rock latino, presentó en agosto de 2023 su último disco, grabado en directo junto a una orquesta en el Teatro Colón de Buenos Aires y titulado "Miguel Mateos sinfónico".



"Es un proyecto desmesurado porque no sabés lo que es. Es una ola de fuego ver a cincuenta músicos tocar juntos". Así define el compositor este nuevo proyecto de 95 minutos de música que, pese a lo sinfónico, nunca "se separa del rock", por la base de la batería y el contrabajo.



Entre la lista de canciones de este nuevo trabajo figura "Primer vuelo al infinito", un extracto de su primera ópera, "Los Tres Reinos".



"Los Tres Reinos" es una idea distópica en la que el artista divide América en dos grandes reinos, el del sur, con un monarca inca, y el del norte, liderado por una reina azteca, que se unen para recibir al invasor, Cristóbal Colón. Mateos quiere enviar con este proyecto un mensaje: "Uno tiene que luchar por su tierra y por su independencia".

El compositor argentino acumula en sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional, cinco millones de discos vendidos, un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify, con la canción "Obsesión" como mayor éxito, con 82 millones de escuchas, seguida de "Cuando seas grande", con 34,7 millones.

> Un público inteligente

Miguel Mateos define a su público como "inteligente" e intergeneracional: "En mis conciertos veo representadas hasta tres generaciones y eso me halaga, significa que estoy haciendo bien las cosas", argumenta.



Además, considera que aterrizar por primera vez en los escenarios europeos es todo un "reto" y un "experimento" porque no sabe qué acogida tendrá, aunque cree que su estilo "traspasa el océano", porque el castellano "se ha expandido por Europa".



El compositor argentino acumula en sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional, cinco millones de discos vendidos y en torno a un millón y medio de oyentes mensuales en la plataforma de música Spotify, con la canción "Obsesión" como mayor éxito, con 82 millones de escuchas, seguida de "Cuando seas grande", con 34,7 millones.



Sobre si entre su larga lista de canciones tiene alguna preferencia, el artista reconoce que no podría elegir entre ninguna de sus obras: "Algunas veces he hecho autocrítica sobre algunos discos, pero he aprendido a quererlo a todos por igual".



Mateos lo compara con el sentimiento que siente un padre cuando tiene varios hijos: "Sería injusto tener preferencias".



> Telonero de importantes artistas

Miguel Mateos ha sido telonero de artistas como Prince, Bon Jovi, Stevie Wonder, Shakira o incluso Queen, grupo musical con el que compartió escenario en sus inicios, a principios de los años 80, una etapa que recuerda como "muy difícil" por la dictadura que vivió Argentina entre 1976 y 1983, que le llevó a estar en el calabozo junto a compañeros del conservatorio en el que se formó.



"Nos encarcelaron a mí y a otros tantos compañeros porque teníamos el pelo largo y algunos poemas de autor", explica.



Mateos lleva en escena 42 años, desde que empezó en la célebre banda de rock Zas. "Me fui de Zas porque tenía la necesidad de ser solista, de crear mi propio proyecto", afirma el cantante, que admite que sigue manteniendo contacto con sus excompañeros tras más de tres décadas separados.



El compositor se define como un apasionado del piano, instrumento que lleva tocando desde pequeño, afición que heredó de su madre. Además, toca la guitarra, la armónica y los teclados.



Sobre su voz, reconoce que ha aprendido a cantar con la experiencia: "Realmente canto mejor con el paso de los años".



Mateos, de 70 años, admite que antes que cantante es compositor y que sólo se retirará de los escenarios cuando el cuerpo se lo exija. Y avisa: "Eso sí, cuando eso ocurra, seguiré componiendo".

Por Luis Correa

Agencia EFE