La necesidad es la de recuperar el Parque de Mayo. El gobierno provincial viene realizando un gran trabajo para promover el turismo, tanto en los departamentos alejados, los de la periferia. Esto es, mediante fiestas departamentales, eventos deportivos, culturales y sociales, tanto nacionales como internacionales. Se le trata de brindar al turista las comodidades necesarias para una excelente estadía. En unos dos kilómetros cuadrados de superficie tenemos el Teatro del Bicentenario, Centro Cívico, Legislatura Provincial, Museo de Bellas Artes, Estadio "Aldo Cantoni", Centro de Convenciones, Centro de Exposiciones "Conte Grand", Auditorio "Juan Victoria" y el principal pulmón verde, el Parque de Mayo. En este punto es donde me quiero detener. Sigue con lo mismo hoy. No hay baños, sólo dos baños químicos sobre calle 25 de Mayo. Hoy, los del interior, donde está la calesita, estaban cerrados. En forma reiterada se queda una parte importante del parque sin luz y la que existe es deficiente. Esta situación viene de lejos. En unos 45 días se llevará a cabo la Fiesta Nacional del Sol 2018. Se colocarán los cierres perimetrales, baños químicos, stand, entre otras cosas. Terminada la celebración se desarmará todo y nuevamente quedará como ahora.

Creo que se hace necesario que se busquen soluciones rápidas y eficaces. Una de ellas podría ser la ampliación del mantenimiento del parque a lo que hace la empresa que mantiene la avenida circunvalación, como ampliación de contrato. Esta situación del parque viene desde hace varios años y la Dirección de Arquitectura, no tiene ni el personal, ni la maquinaria necesaria para hacer. En 30 días, este organismo comenzará con algunos trabajos urgentes para refuncionalizar algunas escuelas.



El pasado 25 de diciembre pasé por el Parque, a las 10 de la mañana. En el único kiosco abierto pregunté por un baño. Me dijeron que no tiene que ir hasta allá, por calle 25 de Mayo. Seguramente a las 14 o 15 horas será un mundo de gente como todos los domingos o feriados. Esa gente necesita servicios básicos como son los sanitarios, inclusive para discapacitados. Por eso, esta nota, señor director, no quiere ser una queja. Sólo pretendo hacer una crítica constructiva, para que nuestro parque luzca hermoso y sea el lugar de encuentro de las familias. en especial, de las que no tienen vehículos en qué movilizarse. Ellos también necesitan el esparcimiento y disfrutar de un lugar agradable.



La última remodelación al parque data de hace 20 años, cuando era intendente el desaparecido arquitecto Daniel Coll. Creo que hoy es muy necesario hacer una nueva inversión, por lo menos en su mantenimiento y en la construcción de 4 grupos de sanitarios en toda la superficie del parque. Y, si los números lo permiten, 3 kioscos y licitarlos para su concesión, conjuntamente con la limpieza del lago enclavado en el predio.