El panorama económico de la Argentina, según la opinión de los analistas, se centra en las lentas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar metas y adelantar desembolsos a semanas de un vencimiento de unos 2.600 millones de dólares, más intereses, con el organismo.



Por otra parte, la elevada inflación que alcanzó al 115,6% en los últimos 12 meses a junio, las escasas reservas del banco central (BCRA), el fuerte déficit fiscal y la proximidad de elecciones presidenciales crean un clima complejo para los inversores.



*- "La negociación entre Argentina y el FMI parece más complicada de lo que se estimaba. Por un lado, Argentina tiene poco para ofrecer, donde (el ministro de Economía Sergio) Massa en su rol de candidato-ministro no va a querer convalidar un salto en el tipo de cambio o un ajuste fiscal'', dijo Roberto Geretto de Fundcorp.

Agregó que "del lado del FMI, es muy difícil que puedan adelantar fondos ya que Argentina va camino a incumplir las principales metas del acuerdo. Dicho esto, ambas partes siguen teniendo incentivos para lograr un acuerdo ya que un default perjudicaría a todos, y la sequía brinda un motivo para renegociar, pero la tarea no es fácil''.

*- "Veo que hay una negociación compleja. No es que el Fondo esté pidiendo cosas extraordinarias, pero evidentemente hay una línea roja en la arena respecto de cuánto se puede pasar por ambas partes'', dijo en declaraciones radiales Claudio Loser, ex director en el FMI.

"Hay mucho de ilusión o de fantasía por el lado argentino diciendo que el Fondo no nos quiere ayudar o que el Fondo esté totalmente listo, o que si el Fondo no viene, China nos va a ayudar. Creo que esa es la gran ilusión equivocada, porque los chinos ciertamente quieren aumentar su poder a costa del imperio del oeste. No le van a prestar a la Argentina plata para pagarle al Fondo cuando ellos son efectivamente el número dos del FMI'', afirmó. *- "Con pocos grados de libertad (léase reservas líquidas cercanas a cero y netas negativas en 7.000 millones de dólares), el Gobierno y el FMI siguen negociando, intentando cerrar un 'waiver'' que destrabe el desembolso de 4.000 millones de dólares antes del vencimiento por 2.600 millones el próximo 31 de julio'', dijo la consultora EcoGo. "Dados los tiempos del directorio, para evitar entrar en atrasos, el "acuerdo político'' debería estar cerrado antes del próximo viernes'', estimó.

*- Tras el dato de inflación de junio "queda una segunda mitad del año predominada por el escenario electoral, que puede complejizar el tema cambiario y empeorar las expectativas de inflación en caso de que se genere algún "ruido... inesperado'', afirmó la consultora ACM.

*- "Los motores de inflación están puertas adentro. Son cuestiones idiosincráticas, y que podrían complejizarse durante el largo camino hacia diciembre'', dijo por su parte GMA Capital.

*- "Hay mucha preocupación, sobre todo en materia cambiaria'', dijo Lorenzo Sigaut Gravina de la consultora Equilibra y estimó que "el 10 de diciembre puede cambiar de lleno la política económica y particularmente el valor del dólar''. "Se va tensando además el acuerdo con el Fondo Monetario que no llegan los desembolsos y, más allá de los yuanes que le ha dado un poco de margen de maniobra al Gobierno para pagar importaciones, la situación es compleja'', afirmó en declaraciones radiales.

*- "El dato de inflación de junio (6% m/m) dio aire al Gobierno en el frente inflacionario pero la falta de avance con el FMI, la constante venta de reservas y la cercanía de las PASO parecen haber despertado al CCL (dólar en el mercado alternativo) y al "Blue'' (dólar paralelo)'', señaló Delphos Investment.

*- "El dólar financiero (CCL) debería estar alrededor de 550 pesos, el nivel al que nos referimos como el "nivel de tranquilidad macro'', que representa un período en Argentina cuando el BCRA acumulaba reservas con constantes superávit comerciales (más dólares) y el déficit fiscal estaba siendo abordado (menos pesos)'', estimó Javier Casabal de Adcap Grupo Financiero.

Por Walter Bianchi y Hernán Nessi

Agencia Reuters