La Secretaría de Minería señaló la importancia de las exportaciones mineras sobre el total de las exportaciones del país.



Las exportaciones mineras registraron en octubre un aumento de 8,8% respecto del valor anotado doce meses atrás, y el monto acumulado en los primeros diez meses del año (U$S 2.461 millones) creció 19,3% frente al mismo período de 2020, informó la Secretaría de Minería de la Nación. Durante octubre, destacó el reporte oficial, las divisas generadas por las exportaciones mostraron un incremento en sus principales commodities. El oro registró ese mes un aumento interanual del 2,3% (con envíos por U$S 158,8 millones, mientras la misma tendencia ascendente se registró en los embarques de plata, con una importante suba del 21% con respecto al mismo mes del año 2020, hasta totalizar casi U$S 75 millones. En cuanto a las exportaciones de carbonato de litio grado batería, el salto exportador fue de 5,2% interanual (con ventas en el mes de U$S 18,6 millones), según la información de la Secretaría. La tendencia, se indicó, refleja la evolución de la demanda para reposición de existencias, en respuesta al fuerte optimismo en el mercado de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP).



Los minerales no metalíferos, por su parte, mostraron un comportamiento mixto en las exportaciones de octubre, comparadas con las del mismo mes del año anterior. Los boratos mantienen el primer lugar, con un aumento del 28,7% en las divisas generadas (U$S 5 millones en el mes), mientras la cal, segundo producto en cuanto a montos exportados en dólares, registró un descenso del 27,5% contra doce meses atrás, al sumar U$S 1,9 millones. Con menores participaciones en las ventas del rubro al exterior, las calizas, dolomitas (de uso en fertilizantes e insecticidas) y cretas exhibieron en octubre repuntes anuales del 22,7%, mientras el yeso avanzó 66%. El incremento de las exportaciones acumuladas en los primeros diez meses de 2021 tuvo un impacto favorable parejo en las provincias de origen, resaltó el informe oficial.



La Secretaría de Minería señaló al respecto la importancia relativa de las exportaciones mineras sobre el total de las exportaciones, lo que da cuenta del rol central que ocupa la actividad minera en estas provincias. Santa Cruz, con envíos por U$S 1.251 millones en enero-octubre, encabeza el ranking de exportaciones mineras, que representaron el 75,6% sobre el total de ventas de la provincia al exterior. En segundo lugar se ubicó San Juan, con embarques en lo que va del año por U$S 608,8 millones (el 72,5% de su exportación total). Completan la nómina Jujuy (que exportó minerales por U$S 79,3 millones entre enero y octubre, con una participación de 68,4% en sus envíos totales); y Catamarca (U$S 95,1 millones y 85,2%), concluyó el informe de Minería.

Por Agencia Telam

Fuente: Secretaría de Minería de la Nación