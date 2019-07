Un nuevo universo se está desplegando ante nuestros ojos. Muchos adultos, les resulta imposible sustraerse de una sensación de inquietud ante grandes maravillas, sólo imaginadas por autores de ciencia ficción que poblaban nuestras siestas de historietas. Lo que creíamos que sería imposible llevar a la práctica hoy, ya está inventado. El mundo del libro no permanece ajeno a esta evolución y fundamentalmente en lo que respecta al soporte. Hay un nuevo tipo de lector. El libro como soporte de información y la literatura han cambiado durante el transcurso de los siglos. Desde la arcilla hasta el papiro, desde el pergamino hasta el papel, el libro, evolucionó al compás del avance de la tecnología y con su evolución fue cambiando el tipo de lector. Pero lo que nunca dejará de cumplir, será la función de la transmisión de la información y literatura. Hasta es probable que en el futuro a ese objeto que sirve de soporte a la palabra escrita se lo llame de otra manera. También pienso que la lectura no es comparable con ningún otro medio de aprendizaje y comunicación. Tiene un ritmo propio según la voluntad del lector. Es un error desestimar toda novedad tecnológica, y difusión de las palabras, imágenes, y sonidos, que potencian nuevos desarrollos creativos y otras formas de expresión. Aparece una nueva figura el "lectonauta'' o "ciberlector'' que es el que recorre por las redes, interactuando, leyendo, escribiendo. Ahora se abre dentro de un contexto de incertidumbre a nivel global un nuevo mercado de posibilidades como son los "Audiolibros'' como grabaciones de cuentos, películas y materias de estudio. Fortalece la capacidad para escuchar, habilidad muy importante, para el rendimiento académico de los alumnos. Puede aprender una buena entonación, haciendo pausas, y adquirir fluidez lectora. Es también una alternativa excelente para aquellos que no tienen tiempo para leer. Con el advenimiento del MP3 (Reproductor de música portátil de pequeño tamaño) que se puede bajar a través de dispositivos móviles. La lectura digital, le ha quitado algo de cuota al mercado de la lectura que aún está lejos de ella. Los datos de 2019 venta de libros en papel es del 82%, venta digital 18% . En cambio, el audiolibro, aunque está por detrás del libro digital va en avance con más fuerza.



Hay mucha disponibilidad desde los clásicos de la literatura, hasta libros de negocios y autoayuda. Proponen formas de lectura para todas las personas con disminución visual, los chicos con dislexias y analfabetos. Es una alternativa viable que no necesita el recorrido de los ojos, sino con el sentido audible que todos podemos tener. No sustituye al libro sino más bien completa nuestra experiencia literaria a través de la audición. Hay innumerables libros que se pueden bajar de youtube en forma gratuita como cuentos, novelas, películas. Uno muy recomendable "La palabra tiene su lugar'' que es un recorrido por diferentes autores desde Buenaventura Luna, Amado Nervo, Bernardo Stamateas, También no puedo negar el gusto de muchos lectores de soporte de papel quienes les agrada percibir olores, sensaciones táctiles un mundo de emociones. Para ellos sugerimos Boulet "Filosofía para curiosos''; Keselman, Adriana, "Manual para soñar''; Beatty Robeert, "Cerafina y la capa negra''; Huidobro Norma, "Un tren a ninguna parte''; Allende Isabel, "Largo pétalo de mar''; Camilleri Andrea, Sastre Elvira, "Días sin ti'' y otros (Piedra Libre: Libros) Existen libros en distintos soportes para todos los gustos y emociones distintas.

Por Yolanda Quiroga

Especialista en Educación.

Tendencias

Audiolibros crecieron un 20%

Libros digitales 2%

Libros de papel crecieron un 1%