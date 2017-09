* Si esta reforma será de nivel medio, ¿qué pasará con el nivel primario y su articulación entre niveles?



* Es necesario un Proyecto Educativo Integral que contemple todos los niveles.



El mundo está mutando vertiginosamente y conocemos que en la escuela no ocurre lo mismo. Se conoce que en escuelas porteñas habrá reformas en el nivel medio a partir del próximo año. Estas modificaciones van en línea con las que promueve el Ministerio de Educación de la Nación. Se instrumentará teniendo en cuenta: los "Contenidos curriculares" seguirán siendo los mismos, pero cambiará la forma en que se los da. Las materias se agrupan en cuatro áreas de conocimiento: ciencias sociales, y humanidades, científico tecnológico, comunicación, expresión y diferentes orientaciones. El 30% de las clases el docente introducirá los contenidos y el 70% restante será para trabajo autónomo y colaborativo. Las notas numéricas serán reemplazadas por un sistema de "créditos". Todos los alumnos deberán trabajar en el último año. El nuevo diagrama incluye dos años de ciclo básico, dos años de ciclo orientado y un quinto que será integrador y formativo. Se contempla que los alumnos de quinto año tengan aprendizajes dentro de las empresas y otro al desarrollo de habilidades relacionadas al emprendedurismo. Esta reforma comenzará en 17 escuelas en los primeros años. Los demás niveles continuarán con el actual régimen. Se completarán en el 2021.



En el resto del país esta reforma está siendo analizada lentamente y será tratada en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación. De avanzar con la idea, en 2019 todas las provincias deberán tener su plan para su implementación. Además deberán planificar cuáles son los indicadores a mejorar.



No habrá "profesores taxi", quienes trabajan pocas horas en muchas escuelas. Se los designará por cargo o jornada completa para una misma escuela. Se piensa flexibilizar la clásica repitencia. Esta reforma tendrá "nuevo formato" en lugar de materias tradicionales habrá áreas curriculares como Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Artística y Educación Física. Los alumnos aprobarán con 7 o más. El alumno que no alcanzó la correlación, no podrá continuar la correlatividad en esa área curricular, pero sí seguir en otras. En casos de aquellos alumnos que deben alguna materia, cada escuela debe instrumentar un modo para que puedan recuperar esos contenidos.



Esta reforma se está aplicando en la provincia de Río Negro y ello implicó entre 30 y 35% más en cargos docentes. Si analizamos esta posible reforma en San Juan nos veremos en dificultad. Primero la provincia aplica el "Plan de Actualización y Capacitación Docente en capacidades y competencias", las tecnologías educativas, liderazgo directivo y articulación de niveles. Así también, la interdisciplinariedad de las distintas áreas, como ambiente y educación sexual. Por otra parte, se está trabajando la reglamentación de la Ley Provincial de Educación, donde hay más áreas que las que se piensa en la futura reforma. ¿Se dará marcha atrás?



Un destacado pedagogo, Gustavo Iaies, opinó al respecto: "El actual Ministerio fue por 3.000 jardines y no avanzó, después por la doble escolaridad y se apagó, ahora la secundaria".



Pienso que es necesario bajar la cantidad de materias en el secundario a fin de que garanticen los saberes prioritarios. Para toda reforma hay que pensar en primer lugar en una mayor inversión.