El comportamiento social en una comunidad vecinal está siendo observado constantemente desde diversos sectores comprometidos con el ejercicio del funcionario que entiende sobre las relaciones humanas, los vínculos, las asociaciones y el desenvolvimiento o desarrollo de una comunidad vecinal. La figura por lo pronto más directa que traduce en proyectos los requerimientos de los ciudadanos de cada sector poblacional tiene como referente al concejal. El concejal tiene como función la promoción del desarrollo del municipio dentro de diversas áreas tales como las de cultura, sanidad, transportes, economía, hacienda, parques y jardines, obras públicas, urbanismo, etc. Además, desempeña la función de fiscalización del trabajo del intendente de la ciudad. El concejal es elegido y ejerce su mandato por un período cuya duración suele ser de cuatro años.



Otra figura que suele intervenir y gestionar ideas de los pobladores de una comunidad es la de la banca del vecino. Esta figura tiene por objeto generar un medio ágil y permanente para la recepción de propuestas, denuncias u opiniones que surjan de los vecinos de nuestra ciudad. Ello promueve una mejor comunicación entre la sociedad que representamos y el Concejo Municipal, en forma orgánica y pública, tomando conocimiento de temas puntuales y específicos. Sin embargo la incidencia social de uno y otro en las problemáticas cercanas a la familia del vecino en su extensión social no puede medirse en magnitud ni dimensionarse sin que exista una verdadera intervención sociocomunitaria. Es por ello que en el proyecto llevado a cabo bajo la denominación "Una Experiencia Ciudadana", instruimos a jóvenes del ciclo más avanzado del secundario para que tengan la posibilidad de reflexionar críticamente y participar en calidad de ciudadanos, a partir de la formación que reciben en el sistema formal de enseñanza, transfiriendo sus conocimientos a la misma realidad social, no como mero espectadores o ensayando "simulacros de participación", sino comenzando a involucrarse con la problemática sociocomunitaria y procurando una importante formación e intervención formando equipos de trabajo reunidos orgánicamente en una agrupación de carácter político que se ha denominado "Ciudadanos en acción" a partir de una asamblea de consenso realizada con jóvenes el 26 de octubre del corriente año, establecida en el ámbito de nuestra ciudad Capital y en la que hemos propuesto y en lo particular como Orientador escolar, educador y ciudadano, la creación de la figura del "Orientador sociocomunitario", en quien tenemos cifradas esperanzas de éxito para la gestión vecinal y que presentaremos como agente comunal para su desempeño que eventualmente alcanzará su inclusión para el 2019 y lograr formar parte funcional al gobierno municipal de cara a las próximas elecciones en el marco del proyecto que mencionamos anteriormente y que como novel figura deberá especializarse para concretar su función en relación a su ejercicio para su incidencia comunal.



De esta manera la propuesta del Orientador sociocomunitario será nuestro desafío dentro de una nueva plataforma municipal que vinculada a la educación no formal y su cultura se encuentra estrechamente relacionado con la administración pública municipal.