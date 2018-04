El reto para los sistemas educativos y las instituciones se sitúan en torno a la necesidad de generar experiencias que propicien saberes socialmente significativos. Si bien nuestros alumnos demuestran fortalezas en el área Lengua, no así en Matemáticas. El problema de la enseñanza de esta disciplina, no es meramente metodológico, sino asociado, entre otros, al carácter complejo de los objetos matemáticos. La aproximación de los contenidos matemáticos que se enseña en la escuela, implican diferentes procesos cognitivos (conocimiento) y modos de interacción. Ello varía, en función de la naturaleza del saber que se quiere comunicar. Es preciso invitar al alumno a entrar en el juego matemático, o producir conocimiento resolviendo problemas, argumentar la validez de los procedimientos y resultados. La matemática no se transmite, sino que se construye. Un verdadero problema debe permitir la elaboración de hipótesis de conjeturas que se confrontan y testean en la resolución de un campo de problemas. La recompensa es el éxito personal del alumno de resolverlos por sus propios medios, la valoración de su imagen como alguien capaz de aprender matemáticas. El procedimiento utilizado, los conocimientos puestos en juegos y las relaciones que logra establecer, dan cuenta de la forma en que cada alumno está pensando. La tarea debe exigir la reflexión sobre la manera en que han resuelto, cómo relacionan procedimientos alternativos y cómo lo que ya conocen puede ser usado para representar de una manera nueva el problema.

Para fortalecer metodológicamente matemáticas, llegó a San Juan, la Lic Marita Amat, a través del Ministerio de Educación, en jornadas "Innovar en Educación" destinadas a Escuelas Técnicas y Agrotécnicas. En esta ocasión, propuso el trabajo de un software "mate-practic'', donde el alumno trabaja en forma individual a través de los desafíos de competencias, conocimientos y habilidades en forma autónoma. En este caso, el docente funciona como tutor. Hoy se plantean las matemáticas descontextualizada, ejercicio fuera de la realidad. Es conveniente su enseñanza en contextos de la vida cotidiana así se mejorará la competencia matemática. Así, se adapta al nivel de cada alumno. Es decir, diagnostica, mejora y evalúa www.matepractic.com.



Enmarcado dentro de estas jornadas también expuso el Lic español, Norbert Monfort, quien expresó entre otros conceptos que "El aula, no puede ser sólo transmisión de conocimientos, sino también vivencias, experiencias que impliquen emociones. Hay que pasar la capacidad y la inteligencia en términos diferentes. Los grandes aprendizajes se dan mejor en entornos colaborativos, sensibilizando la importancia del cambio del modelo educativo, es decir, desaprender modelos del pasado. El docente es el dinamizador del equipo''. Los alumnos de hoy, necesitan padres y docentes de hoy. Es constructivo cuando el alumno valora lo que ya sabe hacer y lo ayuda a aprender lo que todavía no domina. El error deja de ser objeto de castigo, para considerarse un estado de conocimiento, con la consecuente valoración del alumno en proceso de aprendizaje. Para ayudar a un alumno a desarrollar un concepto, hay que pensar en el contexto del cual surge una situación problemática a fin de resolver el problema y estructurar y organizar sus experiencias.