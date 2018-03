La posmodernidad y la era digital, han traído como consecuencia, entre otras, la presentación de una nueva manera de plantear el aprendizaje. En el escenario mundial han surgido diferentes teorías o modelos. Algunos los podríamos mencionar como la innovación en el aula cubriendo diferentes aspectos desde el uso de tecnologías hasta estrategias pedagógicas.



El objetivo principal, es atrapar la atención del alumno y generar la motivación. Es replantearnos cómo se aprende y valorar las nuevas teorías de aprendizajes. Es animarse, es confiar que todos pueden aprender más y mejor, tanto alumnos como docentes. "Aprender a aprender'', supone disponer de habilidad para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, acorde a sus propias necesidades. Es ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender. Los docentes, como factores de cambio pasaron, por la aplicación de diferentes teorías de aprendizaje. El conductismo, donde el alumno era receptor pasivo de información reproductor de la información aprendida. Su actividad respondía a las exigencias del docente. Cabe señalar que todavía esta teoría no se dejó de aplicar totalmente en las escuelas, especialmente en nivel secundario.



Otra teoría es el constructivismo, aplicada en la actualidad, especialmente en nivel primario. Este modelo coloca al alumno en el centro de las dinámicas educativas, reconociendo en él sus saberes previos, su contexto, su papel activo y protagónico en el proceso de aprendizaje. Hoy la otra teoría relevante es el conectismo dentro del campo de la era digital. En su corazón, el conectismo, sostiene que el conocimiento está distribuido a lo largo de una red de conexiones y por lo tanto, el aprendizaje consiste en la habilidad de construir y atravesar esas redes. El aprendizaje ya no es una actividad individualista, es colaborativo. El conocimiento se distribuye a través de redes que conducen al aprendizaje.



Pablo Bongiovani, quien visitó San Juan dentro del Plan Provincial de Actualización Docente, sostiene esta teoría de la conectividad como "una red de aprendizaje que no puede pensarse como dominio separado, sino como parte de la vida, del trabajo o del juego. El aprendizaje puede residir fuera del ser humano, es decir dentro de una organización o en base de datos. La información actualizada y precisa, es intención de todas las actividades del proceso conectivista, puede ir más allá del aula. Hoy hay problemas de conectividad en el aula, pero un gran número de instituciones educativas cuentan con tecnologías, kit tecnológico desde nivel inicial, mesas digitales, kit de robótica, computadoras y un programa de extensión de conectividad que abarcará este año y el próximo, incluyendo las escuelas rurales.



Lo importante es focalizar en lo que se quiere enseñar. Si no está presente la tecnología, hay maneras de cambiar en el aula, como modificar consignas de trabajo, salir de las formas tradicionales. no es hacerlo solo, no supone actitudes individuales. Sí es aprender con otros, sí supone actitudes solidarias y cooperativas. Los conocimientos no se adquieren, se construyen. Toda planificación habrá de articular objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación y el trabajo a través de proyectos. Las consignas fundamentales serán qué, cómo, con qué, con quienes, cuándo y dónde. "Aprender a aprender'' es desarrollar habilidades, destrezas, actitudes a fin de optimizar la adquisición de los procesos evolutivos de los alumnos.