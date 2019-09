El apóstol Pablo fue uno de los grandes predicadores de la Biblia



Para conocer algo de la vida de Pablo tenemos 2 fuentes bíblicas importantes: una son las cartas que nos dejó el apóstol, la otra es el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos trae abundantes datos. Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizás unos diez años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre, Saulo; era de familia de judíos, de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos, y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaban las gentes cultas de Europa. Esto le será después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio judío más famoso de su tiempo: Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, volvió a Jerusalén y se encontró que los "seguidores de Jesús'' se habían extendido mucho y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución "contra los cristianos''. Al primero que mataron fue al diácono Esteban y mientras los demás lo apedreaban, Saulo les cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con este asesinato. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Por el camino "se le presenta Cristo resucitado y transforma su vida''. Después se fue a Arabia y allí estuvo tres años meditando, rezando e instruyéndose en la doctrina del cristianismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 9, se produce el cambio de nombre de Saulo (hebreo) por Pablo (romano). En su primer viaje, años 45/49, su actividad más relevante fue la predicación en Antioquia. Junto con Bernabé fundan la iglesia antioquena, en esta comunidad recibieron "por primera vez el nombre de cristianos'' (Hc 11:26). El segundo viaje lo hizo en los años 49 al 52. Se propone seguir misionando por el Asia Menor. Visita la Macedonia: Filipos, Tesalónica, Atenas: aquí da el discurso en el Areópago, Corinto. Su tercer viaje lo hizo del año 53 al 56. En este viaje evangelizó la ciudad de Éfeso en la cual estuvo varios meses. El gran desafío fue combatir el culto a Artemisa considerada diosa de la fertilidad. En su cuarto viaje va a Jerusalén, se encuentra con una gran revuelta, entonces los judíos lo quieren matar. Llega a Cesárea y permanece dos años presos. Luego se dirigió a Roma y casi muere por una tormenta llegando a la isla de Malta. En el año 66, cuando se encontraba probablemente en la Tróade, Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda Epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dar junto a Él su vida por la Iglesia. Encerrado en la cárcel, vivió los últimos meses de su existencia iluminado solamente por esta esperanza sobrenatural. Se sintió humanamente abandonado por todos. En circunstancias que han quedado bastante oscuras, fue condenado a muerte; según la tradición, como era ciudadano romano, fue decapitado con la espada. Ello ocurrió probablemente en el año 67 dC., no lejos de la carretera que conduce de Roma a Ostia. Según una tradición atendible, la abadía de las Tres Fontanas ocupa exactamente el lugar de la decapitación.

Fabricio Ángel Pons DNI 21.926.542

Pocito - San Juan