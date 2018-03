El comienzo del ciclo lectivo nos hace pensar que ya no es válida la escuela con modelos de aprendizaje tradicional. Muchos expertos internacionales como Richard Gerver proponen objetivos específicos de una educación de calidad como "formar individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes en el mundo digital, como altos dotes sociales y que se adapten a diferentes ámbitos laborales".



La calidad educativa implica mucho más que la medición de los resultados de los alumnos, engloba también perfil profesional de los docentes, niveles de inversión, condiciones de infraestructura, equipamiento, así como aprendizajes en otras habilidades como artísticas, deportivas, científicas y culturales. También la necesidad de potenciar una inteligencia colectiva, en sociedades como la nuestra, cada vez más compleja.

Dentro de este marco, nos lleva a comparar a dos países que ocupan los primeros lugares en las pruebas PISA (Por sus siglas en inglés: Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes) como es Singapur y Finlandia. Singapur (ocupa el primer lugar en las pruebas) pequeña isla de Asia, hizo de la educación la llave del éxito. Demostró que la prosperidad o pobreza de un país no está determinada por la geografía, sino por sus políticas educativas. Aquí se destina la tercera parte del presupuesto nacional a la educación y los docentes tienen altos sueldos. El plan de estudios que aplican está basado en la cultura del mérito que sobrepone el esfuerzo individual frente al nivel socioeconómico. Se basa en la meritocracia, lo que implica el mérito propio, herramienta para lograr un buen trabajo en la adultez. Para lograrlo se adapta el plan de estudio a las necesidades e intereses de cada alumno, enfatizando las competencias de trabajo en equipo, liderazgo, análisis, resolución de problemas y comunicación. Las actividades extracurriculares adquieren gran relevancia como parte de la educación y contempla disciplinas como artes, música deporte e informática. Los idiomas son obligatorios desde el nivel inicial en el inglés. El bilingüismo es clave en la educación singapurense.



Otro de los países es Finlandia, quien ocupa el quinto lugar en las pruebas. Este país ha firmado acuerdos con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, en cuanto la innovación y formación docente. Aun ya asistieron de San Juan docentes, como de otras provincias, a Finlandia. Sus docentes son de excelencia y se les exige aprobar una maestría de cinco años para dar clases. Allí aplican el método phenomenon learning (cómo enseñar a los niños) un sistema totalmente opuesto a las clases tradicionales. Es un modelo pedagógico dispuesto a romper con materias divididas para trabajar en proyectos transversales (materias relacionadas) es decir, involucran distintas áreas y hacen que el alumno sea el protagonista del aprendizaje. Es decir, este método no permite adquirir conocimientos aislados sino de manera conjunta a través de proyectos de investigación y evalúan su propio proceso como incluir ciencias y matemáticas. La libertad de los alumnos se da dentro de un marco de normas claras, no es una anarquía, se respeta la currícula, pero también permite que cada escuela tome sus decisiones. La educación mundial no prepara a los alumnos para el futuro.



Argentina debería tomar muchos temas de estos países pensando que hay una tasa de promedio del 30% de graduación. En cambio Colombia, Brasil, Chile y México tiene entre un 70% y 80% más graduados. Argentina debería elaborar un "Proyecto de Educación" dentro de un "Proyecto de País" donde haya una verdadera inversión para educación, altos salarios a los docentes, alumnos bilingües, infraestructura, es decir financiamiento educativo. Sí, podríamos decir que como provincia contamos con un "Plan de actualización y Capacitación Docente en Capacidades y Competencias". Este ya está dando sus resultados, lo muestran los alumnos premiados a nivel nacional e internacional el año pasado. "Es la educación primaria la que civiliza y devuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización" (Domingo Faustino Sarmiento).