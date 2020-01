En la actualidad se nos conoce como los "Artesanos y Manualistas del Parque de Mayo" con personería jurídica Nro.



204.000.360 y somos quienes hasta finales de 2018 ocupamos el denominado "Paseo de Artesanos de San Juan" que funcionaba en la calle Félix Aguilar. En ese lugar estuvimos por más de diez años, durante los cuales crecimos en nuestra actividad de artesanos y como personas.



Dejamos el sitio creyendo en la promesa de que en un plazo no muy largo estaríamos en un renovado paseo, mucho más hermoso y cómodo, que nos daría mayor jerarquía. Así fue que en diciembre de ese año, con algunos temores pero con mucha esperanza continuamos nuestra actividad de exposición y venta los días domingos, en la calle San Luis entre Las Heras y España, aunque en este nuevo lugar ya no contamos con ninguna infraestructura ni comodidad, no tenemos servicio de agua potable ni baños, soportamos el calor, el frió, malos olores, fuertes vientos que rompen, una y otra vez, nuestros gazebos y artesanías.

Transcurrió todo 2019 y a la gente que nos visitaba, entre ellos muchos turistas, les explicábamos, con algo de vergüenza pero con mucha esperanza, que nos encontrábamos en ese sitio en forma provisoria hasta que el Gobierno realizara las obras de ampliación y refacción en el Parque de Mayo, las que contemplaban un hermoso "Paseo de Artesanos" que nos harían sentir el orgullo de ser sanjuaninos.



En octubre de 2019 finalizaron las obras. Terminó el año, regresaron los turistas a San Juan y muchos de nosotros no encontramos palabras ni argumento lógico para explicar que aquel paseo tan anhelado y hermoso había sido terminado hace algunos meses, pero nosotros no estamos allí. En realidad no hay nadie ocupando ese espacio y lo más triste, es que absolutamente nadie nos brindó hasta ahora ninguna explicación.



Deben saber las autoridades provinciales que la Provincia cuenta con artistas y artesanos de renombre, a nivel nacional e internacional. Tenemos una impronta cultural que nos identifica y los artesanos del Parque de Mayo que creímos en la promesa que nos realizaron, estamos dispuestos a defender orgullosos nuestra expresión artística.



Las artesanías son una expresión cultural maravillosa y las ferias impulsadas desde los gobiernos regionales muestran el respeto a esta expresión ciudadana.



Queremos terminar esta historia de la mejor manera. Hay 70 artesanos que estamos dispuestos a accionar en favor de esta hermosa obra de remodelación, pero hasta ahora no sabemos de quién depende la decisión de que se nos reinstalen como se nos prometió y como lo estamos pidiendo.





Por Alejandro Valenzuela y Marcelo Jordán

Presidente y vicepresidente del Paseo de Artesanos de San Juan