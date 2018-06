La cartelería vial está hecha para ordenar el tránsito, ya sea vehicular como el peatonal. Sin embargo, en algunos lugares, el peligro de accidentes es inminente. Sobre todo en los derivadores viales como los ubicados en la zona de 25 de Mayo y Matías Zaballa como en avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Sargento Cabral (ex Coll). El común denominador en ambos sitios es el flujo de vehículos de todo tipo, tanto en cantidad como en frecuencia, ya que es altísimo. Tanto es así, que los peatones no tienen forma de cruzar de una vereda a otra, sin antes pasar por la angustia de no saber si serán embestidos por algún automóvil, moto o algún transporte de pasajeros. Esto debido a que no existen sendas peatonales demarcadas para que tanto peatones como conductores, sepan qué hacer si se encuentran en esas zonas.



Todos quienes cruzan por el lugar corren un riesgo que es mayor si las personas son adultos mayores o bien mujeres que tratan de cruzar las calles con niños pequeños o en edad escolar. Este último caso se nota claramente en horarios de mañana, mediodía y tarde en el derivador de avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Sargento Cabral, donde a pocos metros hay una escuela de nivel primario.

Ante esta situación, el secretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Federico Noguera, dijo que "se harán las sendas peatonales correspondientes en ambos lugares. Cabe señalar que en el caso de la obra vial llevada a cabo en Paula de Sarmiento y Sargento Cabral, está hecha sobre dos rutas provinciales. Esta obra se hizo en conjunto con Vialidad Provincial. La intención fue generar una obra rápida, de poca inversión, porque hay un proyecto superador para más adelante. De todos modos, considero muy oportuno estar trabajando hoy para darle mayor seguridad tanto a peatones como a conductores. Hay que decir que se implantaron los señaladores verticales que se los han robado''. El funcionario también le apuntó a la mala forma de conducir por parte de quienes manejan vehículos. "La mayoría de los conductores no respetan las normas de tránsito. Es imposible tomar la rotonda, no sólo cruzar la calle. Los conductores no respetan nada, quieren llegar antes que nadie. La cantidad de siniestros viales que hay, no creo que sea por la infraestructura, sino por la imprudencia al conducir. Hicieron los exámenes de conducir. Pero se olvidaron que el peatón tiene la prioridad siempre, que la velocidad tiene un límite. Esto, entre un montón de situaciones. Hay que ser responsable en cuanto a la educación vial y respetar al prójimo''.