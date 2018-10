Este mensaje no pretende ser una crítica, sino un llamado de atención para todos, como sociedad y al estado que no toma cartas en el asunto. Durante el fin de semana largo que pasó tuvimos tres grandes eventos de características nacionales e internacionales, con visitas de diversos países. Pudimos mostrar una provincia hermosa, con atractivos naturales muy bellos y particulares; con infraestructura, si se quiere sorprendente para ser una pequeña provincia de argentina: Un novísimo autódromo, terminado a contrarreloj para poder estar a la altura de las circunstancias. Pero, permítame decirle que los visitantes hemos recibido, están seguramente acostumbrados a ver infraestructuras impresionantes y del "primer mundo''. Por tal motivo, si queremos destacarnos de ahora en más, debería ser por otras cosas que se sumen a las instalaciones que brindemos. Y si hay algo que tristemente suele llamar la atención de los visitantes es la suciedad que hay en distintos lugares de nuestra provincia. Por lo tanto, todos, debemos poner énfasis en generar una cultura de limpieza a nivel general. En ese sentido, voy a dar un ejemplo importante: camino al paraje de la Difunta Correa, cruce de la ruta que sigue al Encón; todo el costado, cuando se toma la ruta para llegar a la Difunta, en los primeros 400 metros, está lleno de basura, plásticos y diversos residuos. Una imagen deplorable. Si bien esto es responsabilidad de cada municipio, esto no impide que afecte la imagen de la provincia.

Esto es un tema muy grave, porque va más allá de la imagen de la provincia, mucho más allá; habla muy mal de nosotros como sociedad, que no somos capaces de mantener limpios los lugares donde vivimos. ¿Cómo cambiamos esto?, con educación.

Puedo citar otro ejemplo, de un lugar muy poco visitado por turistas foráneos, pero no por eso deja de ser importante: "El Salado'', en Albardón, pasando el hotel de La Laja. Me tocó visitarlo con unos turistas, argentino radicado en Italia y polaco. Sentí vergüenza ajena cuando dijeron "esto es como defecar (por decirlo finamente) donde se come''; un lugar particular, con unas palmeras, un pequeño arroyo, montañas con formaciones particulares, bastante bonito; excepto por un tema, era un basurero literalmente dicho: botellas, plásticos, residuos de comida, todo lo que se pueda imaginar, diseminado por todas partes.



Esto es un tema muy grave, porque va más allá de la imagen de la provincia, mucho más allá; habla muy mal de nosotros como sociedad, que no somos capaces de mantener limpios los lugares donde vivimos. ¿Cómo cambiamos esto?, con educación. Mi hijo esta cursando 3º grado y sólo ha tenido una clase sobre reciclado y medio ambiente. Si bien el Estado Provincial no tiene injerencia en las currículas de las escuelas, debería de alguna manera, sea por ley o por sugerencia al Ministerio respectivo, hacer llegar la idea de que desde Nivel Inicial sea una materia obligatoria el Cuidado del Medio Ambiente. Tenemos que recordar que sólo con educación se puede cambiar el rumbo de toda una sociedad; y lo que no aprendemos de pequeños, de grandes es muy difícil de cambiar.

Por C.P. Marina Linares DNI 20.655.431