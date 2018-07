La recuperación de la Hostería en el Parque Federico Cantoni y su contribución al desarrollo turístico.

Al elaborar una nota anterior sobre el desarrollo del Turismo Cultural en el Valle de Tulum, vino a mi mente otro proyecto que quedó en carpeta referido a las posibilidades turísticas que ofrecen los valles de Tulum y Zonda, de gran importancia por lo que ofrece su natural y su historia.



La iniciativa se denominaba "Sentir el Zonda con los cinco sentidos", y proponía conocer el departamento Zonda descubriendo todo lo que ofrece esta hermosa zona. Para tal fin se había hecho folletería y vinieron de la programa "Encuentro" de Buenos Aires a tomar nota de los diferentes atractivos para su difusión.



Este proyecto no prosperó más, porque no figuraba dentro de la promoción general de San Juan. Y sabemos que todo lo que no se ofrece, no se vende.



"Sentir el Zonda con los cinco sentidos" posibilitaba recorrer la zona, participar de diversas actividades, asistir a sitios paisajísticos, de comestibles y culturales.



Si bien Zonda se está promocionando actualmente, no se hacen "funcionar" los cinco sentidos.



El circuito comenzaba por el Estero de Zonda y luego se seguían una serie de pasos a detallar: 1ro- "Paladear el presente" en una bodega de la zona. 2do- entrar en la Quebrada al Parque Federico Cantoni, Jardín de los Poetas, subir por escalinatas de piedra y observar el escudo nacional hecho de vegetación. Visitar además la estación sismológica, donde se podía observar gráficamente cómo fue la intensidad del terremoto del 77, y cómo se medían antes los sismos. Además el Autódromo E. Copello.



3ro- "Tocar las entrañas de la montaña": En aquél tiempo en una caverna estaba la Champañera, una de las tres existentes en el mundo. Por su característica se podía escuchar las exclamaciones de los turistas cuando entraban al túnel. Realmente era emocionante en aquellos tiempos sentir sus expresiones al conocer la naturaleza por dentro. 5to- Degustar las delicias regionales en un sitio que hoy está nuevamente en actividad, como es la tradicional Hostería de Zonda, que ha sido totalmente reciclada. 6to- Visitar lugares históricos y significativos como Parque y Reserva Sarmiento; la inscripción "Las ideas no se matan"; las Sierras Azules; el Canal del indio, difícil de comprender en su ingeniería después de más de 400 años, como también la visita a alguna propiedad vitivinícola, los dique Punta Negra y el de Ullum, únicos que se promocionan por las actividades acuáticas.



7mo- Observar y vivir el pasado en el Museo Manzini; el Dique Punta Negra y el de Ullum, donde lo único que se promociona actualmente son sus actividades acuáticas, ya que no se explica el sistema de riego que allí comienza y es por el que nos desarrollamos en la provincia. Este circuito se alarga un poco trasladándose por la ruta interlagos o la calle las Moras, completando un interesante circuito.



Esta descripción la hago para que se recuerde lo que San Juan posee. Ultimamente, los folletos carecen de una explicación integral y hacen referencia en gran medida a lo deportivo, que no es que esté mal, pero no es lo único que tiene San Juan.