De cara a una definitoria segunda vuelta electoral prevista para el 19 de noviembre, diversos analistas opinan sobre el futuro económico y político de Argentina, que se encuentra inmersa en una complicada coyuntura económica. Una inflación cercana al 140% y una moneda que ha perdido un 42% de valor este año crean un panorama difícil en medio de férreos controles cambiarios y una desaceleración de la economía. En el escenario electoral del 19 de noviembre próximo buscarán la presidencia el ministro de Economía kirchnerista, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei.



* Voto. "El voto miedo a Milei fue instalado por Massa y es mucho más fuerte que votar en blanco", dijo en declaraciones radiales el analista político Gustavo Córdoba. "Al mismo tiempo, Massa genera poca credibilidad", agregó.

* Elecciones. "El resultado de las elecciones generales parece indicar una mayor preferencia por un ajuste gradual frente a políticas de 'shock', que podría ser viable si las exportaciones agropecuarias y energéticas mejoran respecto de este año. Sin embargo, esto deberá ser ratificado en un balotaje entre ambas posiciones, lo que todavía abre un capítulo adicional de incertidumbre", dijo Delphos Investment.

* Dólares. "La caída de los dólares financieros refleja una menor probabilidad de una caótica dolarización sin dólares. También, ayuda el nuevo esquema de incentivos a exportadores. Sin embargo, a medida que se acerque el balotaje, la demanda de cobertura volverá a ejercer presión", dijo Roberto Geretto, de Fundcorp.

* Pagos. "A mediano plazo se impone el trasfondo de la virtual cesación de pagos del gobierno que en algún momento costaría su precio económico y social", estimó VatNet Financial Research.

* Contracción. Luego de dos meses positivos, la inversión real volvió a anotar una contracción en la medición anual. Se destaca la caída de la construcción, la primera después de 33 meses consecutivos de subas, y la baja de la inversión en maquinaria productiva importada, tras el alza que mostró el apartado durante agosto", dijo un informe de Orlando Ferreres & Asociados.

* Merval. "El Merval, en los 600.000 puntos, se encuentra la media móvil exponencial de 55 días, en donde el Merval podría encontrar un soporte", dijo Alexander Londoño, de Activtraders.

* Escenario. "La reconfiguración del escenario político y el posible descarte de algunos de los instrumentos discutidos hasta la semana pasada no significa que se haya hecho más nítido el desenlace de la crisis", señaló Fundación Mediterránea.

* FCI. Moodys Local Argentina prevé que los fondos comunes de inversión (FCI) continúen liderando la industria argentina, principalmente debido a la naturaleza transaccional de este mercado. Considerando la reciente suba de tasas y teniendo en cuenta la aceleración inflacionaria ocurrida hacia fines del trimestre, sería esperable que los tipos de interés se mantengan en niveles nominalmente elevados, aunque con retornos reales negativos.

* Pymes. Durante septiembre, las empresas pymes (pequeñas y medianas empresas) trabajaron con 73% de su capacidad instalada, prácticamente en los mismos porcentajes que agosto", dijo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME-. "La incertidumbre política y económica puso en compás de espera inversiones programadas y eso afectó la capacidad productiva de algunas fábricas", dijo CAME y añadió que "se acentuaron los problemas para obtener materias primas y otros insumos".

Por Walter Bianchi y Lucila Sigal

Agencia Reuters