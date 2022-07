Insurrectos violentos leales al presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en Washington.



Según el testimonio bajo juramento de asesores clave del expresidente Trump, incluido su propio exfiscal general ultraleal, Bill Barr, y algunos de los propios hijos de Trump, lo que Trump hizo el 6 de enero de 2021 no puede verse como otra cosa que no sea un intento de golpe de Estado. Trump intentó hacer lo que los latinoamericanos conocen desde hace mucho tiempo como un "autogolpe". Como todos vimos en la televisión, incitó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio para protestar contra un resultado electoral que había sido validado por la Corte Suprema y más de 60 tribunales inferiores. Y luego, cuando la multitud pro-Trump irrumpió en el edificio del Congreso gritando: "Cuelguen (al vicepresidente) Mike Pence", el expresidente no pidió el fin de la violencia durante más de tres horas. Cinco policías que estaban en el Capitolio el 6 de enero murieron a causa de sus heridas o se suicidaron en los días y semanas siguientes.

"Esta columna a menudo trata sobre las amenazas a la democracia en América latina. Pero las audiencias del Congreso de EEUU sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 dejaron en claro, que la mayor democracia amenazada en el hemisferio occidental es Estados Unidos".

Como dijo la vicepresidenta del comité, la representante Liz Cheney, en sus comentarios de clausura el 21 de julio: "El caso contra Donald Trump en estas audiencias no lo presentan testigos que eran sus enemigos políticos. Es, en cambio, una serie de confesiones de los propios designados de Donald Trump, sus propios amigos, funcionarios de campaña, personas que trabajaron para él durante años y su propia familia". Pero el expresidente no hizo eso, ni pidió refuerzos de seguridad para ayudar a proteger a los legisladores dentro del edificio. Sin embargo, lo más aterrador del intento de golpe de Estado de Trump es que todavía hay una minoría de estadounidenses que lo apoya. Si bien la popularidad de Trump disminuyó un poco como resultado de las audiencias en el Congreso, casi el 41% de los estadounidenses todavía tienen una opinión favorable de él, según un promedio de encuestas de FiveThirtyEight.

Crisis en la democracia

Michael J. Abramowitz, jefe de FreedomHouse, un grupo de investigación no partidista que publica un informe anual sobre el estado de la democracia en 195 países, me dijo que el puntaje de Estados Unidos en la escala de democracia mundial ha estado cayendo desde 2011. "En 2011, el puntaje de EEUU fue de 93 en una escala de 100 puntos, lo que nos hizo similares a otras democracias establecidas como Francia y Alemania", me dijo. "Ahora, Estados Unidos ha visto reducido su puntaje en 11 años a 83 puntos, y es igual a democracias menos sólidas como Panamá o Rumania".



El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, uno de los principales grupos de expertos políticos de Europa, ya ha categorizado a Estados Unidos como una "democracia en retroceso". "Estados Unidos, el bastión de la democracia global, fue víctima de las tendencias autoritarias y fue derribado un número significativo de escalones en la escala democrática" como resultado del ataque contra el Congreso apoyado por Trump, dijo IDEA en su informe Global State. Informe de la Democracia 2021. Si Trump no es procesado por su esfuerzo por socavar la democracia de Estados Unidos, será una luz verde para que los futuros líderes estadounidenses anulen los resultados electorales certificados. Estados Unidos se volvería como las autocracias latinoamericanas sobre las que a menudo escribimos en esta columna.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald