San Juan necesita promocionar más sus paisajes y cuidar cada detalle para la buena atención del turista.

"Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo'', canta Vicentico, y para nosotros los sanjuaninos, no es otro paisaje que nos brindan los departamentos a lo largo y ancho de San Juan. Inclusive, esos nombres que suenan a los orígenes de esta amada tierra: los valles de Tulum, Ullum y Zonda. El o los paisajes están en las cuatro estaciones con sus respectivos matices. Pero, ¿los promocionamos bien, les incluimos alguna frase que perdure, que sintetice tanta belleza?. Durante la temporada pasada se divulgó un video donde olvidaron una tarjeta que nos posiciona mundialmente: Ischigualasto. Una niña muy simpática invita a venir a San Juan y nos muestra gente corriendo en un lugar que, suponemos, es la Pampa del Leoncito; gente a caballo en el centro de la escena -el paisaje es tema secundario-; gente almorzando o cenando, gente sentada y gente en un portal muy autóctono, pero ocupa el segundo lugar. Además, no tiene un tema musical, se olvidó ilustrar los paisajes, no la gente, con ese inmenso poema de Armando Tejada Gómez, con música de Ariel Ramirez, cuyo título lo dice todo: "Volveré siempre a San Juan''.



No son de mi agrado las comparaciones. No obstante, a manera de ejemplo o para mejor explicación, sería interesante mirar dos fotografías publicitarias del gobierno de Mendoza publicadas en la revista "Rumbos'' - DIARIO DE CUYO -. La primera el 18 de octubre de 2008, nos muestra una mujer cruzando en altura un puente colgante y toda la fotografía el paisaje en su magnífico esplendor. En la otra toma fotográfica aparecida el 28 de octubre de 2008, se observa una mano, nada más, y el paisaje como principal y atrayente motivo. En otro orden, debemos tener en cuenta que a raíz de la situación económica que vive el país, el turismo masivo quizás no se desplace hacia el Partido de la Costa o cruzar la cordillera para ir Chile, por ejemplo. Entonces es de esperar que el turista local prefiera pasar unos días de descanso en el interior de la provincia. Resulta interesante informar sobre precios tentativos de los alojamientos, y no descuidar el estado de las rutas y caminos de accesos.



Igualmente es necesario evitar lo ocurrido en Rodeo, que en plena temporada de verano, abrieron zanjas en la calle Santo Domingo, la principal, obligando a realizar desvíos para llegar a los comedores y comercios del lugar. También inspeccionar las plantas potabilizadoras y así evitar el desastre ocurrido en Las Flores, que dejó a los habitantes sin agua potable "desde hace una semana'' - DIARIO DE CUYO 13 de febrero de 2018.



Por mi parte, en la temporada pasada estuve unos días visitando Iglesia y Jáchal y recalé en Tudcum ¿Qué donde está Tudcum? Donde sólo el viento apura al tiempo. Está cerca de los ventisqueros donde los vientos afinan sus cuerdas; cerca del cielo, por que podrás ver la Vía Láctea rozando las crestas de los álamos; se encuentra muy cerca de las nieves, de los glaciares hacedores de "la suave vida del milagro'', al decir de Buenaventura Luna. Nada menos que el agua para el canto y gloria de los valles.



Quizás las autoridades municipales consideren a Tudcum como el patio trasero del departamento Iglesia, pero no podrán ocultar la mística de un pueblo que le niega espacio al olvido. Es necesario promocionar las fiestas de los distintos distritos, como las culinarias, festivales de doma y folclore y los carnavales de Las Flores. Apoyarlos culturalmente, llevarles teatro, títeres, música desde folclore a los clásicos en fin, el arte en general. Hay un San Juan que vibra, que sueña, que espera, más allá de la Fiesta del Sol.

Por Carlos H Quinteros - Periodista