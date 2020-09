Ante las justificadas razones de suspender la Fiesta de la Tradición por la pandemia, es bueno redoblar el desafío de la historia, para no resignarse a simplemente no hacerla, y en su lugar acometer la tarea de innovar en la coyuntura y trabajar para conmemorar y plasmarla según las condiciones de esta nueva regularidad que impone el estado de urgencia sanitario que agobia al mundo. La idea motora es hacer la Fiesta de la Tradición en vivo de modo virtual, es decir, vía streaming a través del uso de una plataforma integrada de internet, desde que técnicamente es posible y viable consumarla, si se proveen los recursos necesarios. Sabemos que la Fiesta de la Tradición está viva en cada espíritu jachallero, y, a pesar de la difícil coyuntura, sólo hay que darle los medios de organización en soporte tecnológico para que se manifieste ese sentimiento colectivo único de la cultura popular de la ínsula como decía nuestro maestro en el arte de escribir Don Carlos Herrera Varas. Los motivos sobran en Jáchal para no sucumbir ante las limitaciones que impone la pandemia para las celebraciones presenciales, por eso, si no se puede hacer la Fiesta de la Tradición presencial, es factible al menos plantearse hacerla en el modo que aconseja la coyuntura, esto, es como la Fiesta de la Tradición Virtual. Al hablar de hacer la Fiesta de la Tradición de modo virtual por streaming, estamos refiriéndonos, tanto, a la conmemoración como acto formal, como al acto masivo con participación y protagonismo nacional y popular.

La Fiesta de la Tradición tiene una trayectoria ininterrumpida desde que nació, hace 60 años, y que ni la dictadura militar pudo interrumpirla, por lo que no se puede dejar de hacer.

La evolución actual nos indica que hay varias tecnologías que pueden hacer de la Fiesta jachallera un evento único y de calidad privilegiada. Por ello, en el mundo, se está usando para la transmisión online, ciertas y determinadas plataformas de streaming como son los estudios denominados, OBS, que constituyen un software para la emisión y el llamado restream , que es la posibilidad de emitir en varias redes al mismo tiempo. Aquí los técnicos e ingenieros en nuevas tecnologías se pueden acercar para alumbrar acerca de cuál es la mejor plataforma que se puede generar al efecto. En el mismo sentido hay inteligencia de sobra en suelo jachallero, que definiera muy bien este extraordinario jachallero Buenaventura Luna, como el suelo de Capayanes y Yacampis, para acometer la empresa referida. Esto es, hay personas experimentadas en procesos de imagen y sonido por internet, radio y televisión, hay escuelas técnicas en Jáchal, está la Universidad Nacional de San Juan (sede Valles Cordilleranos), están los distintos niveles de gobiernos, en fin hay recursos en know how tecnológico, para darle a la gran fiesta la plataforma especializada adecuada para que todos, los que deseen honrarla en efecto lo puedan hacer. En San Juan, por este año, sería la primera, y en el país la segunda, pues, hay una, la Fiesta provincial del Agricultor en la Provincia de la Pampa, donde su celebración fue diseñada en dos módulos, uno, el acto formal que dicta el protocolo oficial, y, luego, el festival de música, canto y danza por streaming financiado por el Estado.



Así como hay que cuidarse de los efectos de la pandemia mediante el distanciamiento y aislamiento social preventivo y obligatorio, también hay una nueva cultura de origen tecnológico que asiente, en este caso específico, honrar la celebración ininterrumpida de la fiesta popular, de más larga data del total de fiestas del país, mediante una celebración en live stream para todos los que viven en suelo patrio jachallero, y, los numerosos jachalleros de origen y por adopción, que están diseminados a los largo y lo ancho del mundo.



Las ciencias psíquicas indican que en momentos pandémicos hay que tener el registro de la frecuencia del alma individual y social, lo más alto posible, porque ello es un antídoto contra el efecto negativo de la situación traumática. Con ese criterio, sin lugar a dudas, la Fiesta de la Tradición celebrada y participada desde cada sitio del orbe reunido en una plataforma de streaming, será el mejor bálsamo que eleve el espíritu.

Por el Dr. Mario Alfredo Luna y el Prof. Fabián Alberto Núñez