Es un organismo típico de hombres, conocido vulgarmente como la cartera política del Poder Ejecutivo, y por segunda vez en toda su historia, una dama llega al máximo cargo. Para recordar a la primera en esa función hay que remontarse a la gestión de la Alianza, con el Dr. Alfredo Avelín como gobernador. Se trató de la Dra. María Luisa Velasco, de las filas del radicalismo, que en julio de 2003 juró el cargo rodeada de sus entonces pequeños hijos y su marido, y que cumplió una destacada función. Ahora es Ana Fabiola Aubone Venchiarutti quien llega a ese destino, sin tener que manejar el área de Seguridad y por tanto exento de la Policía, ya que ha pasado a ser una Secretaría de Estado con rango de ministerio. Eso marca bastante las diferencias entre las gestiones pasadas y la actual. Pero no quita que el organismo sigue siendo uno de los más grandes y complejos del gabinete del gobernador Sergio Uñac, y así lo subraya la nueva titular cuando reconoce que "es otro modelo de ministerio desde el 10 de diciembre''. En España, cuando una mujer tiene un carácter fuerte se la suele denominar "de armas tomar'', y Aubone, más allá de su rostro de embajadora del Sol, sonrisa contagiosa y gestos amables, aseguran quienes la conocen que es una mujer de gran carácter, de muchas horas en el trabajo. Ha ocupado cargos en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, en INTA San Juan, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, Coviar (Corporación Vitícola Argentina), el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social local y Cámara de Diputados. Allí, como asesora de bloque fue analista documental para el Digesto Jurídico de la provincia y de los municipios de Pocito, Rawson y Santa Lucia, Especializada en Ciencias de la Legislación en la Universidad del Salvador, con un postgrado en Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, en la Universidad de Buenos Aires, integró la Red de Expertos de la Fundación española para funcionarios jurídicos legislativos. En la Legislatura también fue asesora de la exdiputada Lucía Gómez. Previo a llegar a ministra fue secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno a cargo de Emilio Baistrocchi. Aubone dice que este ministerio "recorre la vida de los sanjuaninos desde que nacen hasta que fallecen, en su trabajo, jubilación, vida jurídica, participación social, con los municipios, las ONG, en los vínculos institucionales y también en las relaciones internacionales''. En esa línea, confiesa luego que su gran objetivo es que este personal "sea lo suficientemente sólido para dar la respuesta que los ciudadanos necesiten''. En la entrevista para este retrato periodístico, se refirió a varios temas abordados desde el comienzo de su gestión, como el de las tarifas de los colectivos. Por gestiones en Capital Federal se logró retrotraer el precio del boleto de colectivos locales a 22 pesos, y la erogación mensual de San Juan para ello es ahora de 127 millones de pesos, sin lo cual el boleto costaría 50 pesos. Sobre el área clave de Derechos Humanos, asegura que la ha llevado durante cuatro años "con un equipo muy bueno, pero hay que trabajar en todos los derechos humanos''. En tiempos de agitada movilización partidaria, no se privó de recordar sus comienzos en el peronismo, desde las épocas de estudiante universitaria y tras concluir Derecho, cuando participó en la Agrupación de Abogados Justicialistas. Luego, en el partido, se integró al grupo "Empuje'', con Emilio Baistrocchi. En su despacho, no hay todavía detalles diferentes a los que se observaban en tiempos de los sucesivos hombres que la precedieron. Sí tiene dos nuevos cuadros de Eva Perón y un crucifijo con el Sagrado Corazón, que le regaló su madre. No se ven flores ni tampoco se percibe perfume en el ambiente, pero el espacio está hechizado por lo familiar y un carisma de carácter fuerte para conducir ese ministerio.

Amplia experiencia

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista