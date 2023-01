Para este 2023 se prevén producir 620.000 vehículos, una mejora en relación a los 536.000 del 2022.

La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) encabezada por su presidente, Martin Galdeano, destacó hoy que el anuncio del Gobierno de eliminar las retenciones para las exportaciones incrementales de vehículos durante 2023 permitirá la venta de 70.000 unidades adicionales equivalentes a unos US$ 1.700 millones. En un comunicado, el directivo se refirió al encuentro de las terminales automotrices que integran Adefa mantuvieron con el ministro de Economía, Sergio Massa, para dialogar sobre el desempeño que la actividad automotriz registró en 2022, las proyecciones previstas para este año y repasar la agenda sectorial. Tras ese encuentro en el que Massa anunció la quita de retenciones para las exportaciones incrementables de vehículos para 2023, Galdeano expresó que si bien a lo largo del año se registraron dificultades en la provisión de insumos derivadas del contexto global y local se logró cerrar el ejercicio 2022 con una suba superior al 20% impulsada por la demanda externa. A pesar de los desafíos globales que persisten por la pandemia, y como muestra del compromiso de las terminales, el sector confirmó inversiones en torno de los US$ 1.400 millones desde 2020 a la fecha. "Estas inversiones están destinadas a aumentar la producción y a nuevos modelos globales. Las inversiones permitirán potenciar las exportaciones, empleo y desarrollo de proveedores además de incluir mejoras tecnológicas en las plantas'', detalló Galdeano. Con los planes de inversión en marcha y la meta que el 2022 sea el piso para el nivel de las operaciones para este año, los directivos de las terminales adelantaron que, de mantenerse las condiciones actuales, se podría registrar un aumento de más del 10% tanto en producción como exportaciones. Puntualmente, en el caso de las exportaciones, se destacó el impacto positivo de la continuidad del decreto que exime del pago de derechos a los envíos incrementales para el 2023. Por esa medida, la conducción de Adefa estimó que se podrán producir y exportarán aproximadamente 70.000 unidades adicionales, lo que representará un ingreso de divisas adicional de US$ 1.700 millones.Durante el encuentro se destacó que aun en el escenario desafiante, gracias al esfuerzo de la cadena de valor (Adefa, AFAC, Smata, UOM, Adimra) y el trabajo en conjunto con las autoridades se logró promover medidas para potenciar la industria. En ese sentido, se destacó la aprobación de la Ley de Promoción a las nuevas Inversiones, y mantener e incluso mejorar de forma significativa los niveles de producción y exportación. En este sentido, se reseñó que el 2022 cerró con una producción de 536.893 unidades, y un crecimiento de 23,5% respecto al desempeño de 2021.También en los doce meses del año pasado se exportaron 322.286 vehículos, con una suba de 24,3% respecto al mismo período del 2021, cuando se comercializaron con el exterior 259.287 unidades.En cuanto a los destinos de la producción local, a lo largo de los 12 meses de 2022 unas 202.406 unidades (62,8% del total de los envíos) tuvieron como destino el mercado brasileño, lo que ratifica la importancia del país vecino si bien el año pasado se ubicó bastante por debajo del 85% histórico que llegó a representar. En importancia le siguen los mercados de América Central, con 32.462 vehículos (10,1%); Colombia, con 20.180 (6,3%); Chile, con 20.140 (6,2%); Perú, con 17.617 (5,5%); y México, con 7.889 (2,4%).