Habitantes de las lagunas de Guanacache afrontan un serio problema vinculado con la irrigación de la zona.



La comunidad Huarpe de Aguas Verdes, ubicada en las Lagunas de Guanacache, departamento Sarmiento, hizo llegar al director del Departamento de Hidráulica, Maximiliano Delgado, un pedido para que colabore en la solución del difícil problema que está afrontando, a consecuencia del desvío de aguas que deben llegar hasta esa zona.



Históricamente, los miembros de esta comunidad hemos habitado estos territorios y hemos observado como desde el 2014 se ha producido la obstaculización o destrucción de taludes en las márgenes del Canal Cuatro, que impiden que el agua llegue hasta ese lugar. Conforme a los estudios existentes (citados incluso por el Defensor del Pueblo de la Nación) está comprobado que el Canal Cuatro contribuye a la recarga del acuífero de Guanacache.



Queremos recalcar que la sequía no es el motivo por el cual el agua no llega, se ha constatado mediante imágenes satelitales y fotografías aéreas que Industrias Chirino hace uso del agua del Canal Cuatro obstaculizando el cauce y construyendo lagunas artificiales. El Ministerio de Minería ha informado que tal explotación no cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental, a su vez tampoco cuenta con concesión alguna para hacer uso del agua del Canal Cuatro. Sólo tiene un permiso de limpieza otorgado por la Junta de Riego, el cual no objetamos, pero no da derecho a "desviar las aguas" ni "extraerlas para riego de caminos".



El Canal Cuatro es un cauce colector de crecientes de origen pluvial, no obstante, traslada un caudal de agua en forma continuada. Cabe aclarar que es un cauce de dominio público. Por ende, está sujeto al Departamento Hidráulica como autoridad de aplicación. Es por ello que pedimos conforme a la ley 13-A (art. 28) que Hidráulica ordene la reconstrucción de taludes en las márgenes del canal y el cese de toda extracción, desvío y/o obstaculización.



Además, queremos informar que durante años los laguneros también pudimos aprovechar el drenaje de aguas de riego, conocido como "la cola de riego''. Actualmente dicha agua se acumula algunos kilómetros antes de llegar a Guanacache. Con la limpieza de ese drenaje, el agua podría llegar y evitaríamos la pérdida de cientos de cabezas de ganado y la angustiante situación que nos toca vivir. Apelamos a la sensibilidad del director de Hidráulica, para que implemente las medidas necesarias que eviten las graves consecuencias que estamos padeciendo.



Tenemos la convicción de defender nuestros territorios ancestrales, y no abandonaremos los mismos. Eso implica no sólo la tierra sino el agua y la biodiversidad que se pierde día a día porque no se toman las medidas de protección necesarias, derechos amparados por nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales de Derechos Humanos e incluso nuestras normas provinciales. Esperamos encontrar una solución inmediata y pacífica. Lamentablemente hemos tenido que ejercer nuestro derecho a la protesta y ante la falta de respuestas, deseamos que ello pueda corregirse. Pero no sólo lo deseamos, sino que también lo exigimos con fundamentos dirigidos a los funcionarios, conforme a lo que determina el art. 23 de la ley 13-A.

Por José Díaz y Nadia Gomez

Representantes de la Comunidad de Aguas Verdes y del Pueblo Huarpe en la mesa Nacional del CPI, respectivamente.